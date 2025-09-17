scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 17 September 2025: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 17 September 2025: इस समय कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.जिनके लिए आपको पहले से अच्छी तैयारी करनी होगी.चाहे वह यात्रा पदोन्नति के उपरांत स्थानांतरण की ही क्यों ना हो.

aries horoscope
1.मेष (Aries):-

Cards:- Nine of wands

कार्य क्षेत्र में सफलता उन्नति प्राप्त करने के लिए आपको हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. स्थिति ऐसी बन जाएगी,कि आपको बिना सामना किया सफलता नहीं मिलेगी.इन चुनौतियों को पार करने के पश्चात ही आगे का रास्ता आपके लिए सुगम होगा.किसी भी स्थिति में सतर्कता और चौकसी बनाए रखना आवश्यक हैं.जब तक की परिस्थितियों आपके अनुकूल न हो जाए.इस समय परिस्थितियों बेशक काफी प्रतिकूल दिख रही हैं.किंतु आप यदि पूरे धैर्य के साथ उसका सामना करने को तैयार हैं.तो विजय निश्चय ही आपकी होगी. इस समय कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.जिनके लिए आपको पहले से अच्छी तैयारी करनी होगी.चाहे वह यात्रा पदोन्नति के उपरांत स्थानांतरण की ही क्यों ना हो. एक योद्धा के रूप में आपको हमेशा सख्त होना पड़ता है. तथा आपकी शारीरिक क्षमता ही आपको अपने विरोधियों पर विजय दिलवा पाने में सक्षम होती है.

स्वास्थ्य: किसी पड़ोसी के साथ हाथापाई से सिर में काफी चोट आ सकती हैं.जिसके चलते अस्पताल में दाखिल होना पड़ सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए नौकरी के साथ किसी अन्य किसी कार्य को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: बड़े भाई के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं.परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं.

