scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 16 September 2025: मेष राशि वालों को करना पड़ेगा आंतरिक संघर्ष का सामना, मानसिक तनाव से रहें दूर

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 16 September 2025: अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने और उसी ऊर्जा को प्रकाशित करें.  ऐसा करने से आपकी सभी समस्याओं के मार्ग आपको मिल जाएंगे.  आपकी जिंदगी में अशांति का अंधेरा दूर होने लगेगा और आप जीवन में शांति और सुकून पुनःमहसूस कर पाएंगे.  

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- The Hermit

लंबे समय से निरंतर कार्य करते-करते अब जीवन में नीरसता महसूस हो सकती हैं.  इस समय जीवन में कुछ ऊर्जा और उत्साह की तलाश कर सकते हैं. कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव ने आपको काफी अकेला कर दिया है. परिजन धीरे-धीरे आपसे कटने लगे हैं. इस समय अपने आंतरिक संघर्ष को शांति में बदलने का प्रयत्न करें. अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने और उसी ऊर्जा को प्रकाशित करें.  ऐसा करने से आपकी सभी समस्याओं के मार्ग आपको मिल जाएंगे.  आपकी जिंदगी में अशांति का अंधेरा दूर होने लगेगा और आप जीवन में शांति और सुकून पुनःमहसूस कर पाएंगे.  हो सकता हैं, कि किसी स्थिति में आपने कुछ अप्रसन्नतादायक चीजों को स्वीकार कर लिया हो. और न चाहते हुए भी उस स्थिति में  समझौता कर लिया हो.  अब आप स्थिति में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं. इस समय अगर कोई आपके सामने मदद का हाथ बढ़ा रहा है.  तो उसका हाथ थाम लीजिए.  उसके अनुभव और ज्ञान से आप अपने जीवन को पुनः ऊर्जावान और शांत बना लेंगे. 

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी को अपने दिल के राज साझा न करना आपको अवसाद में डाल सकता हैं.  ऐसी स्थिति में खुद को अकेला न रहने दें. 

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वाले सेहत का रखें खास ख्याल, न करें ये एक गलती 
मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
कुंभ राशि वालों का अटक सकता है पैसा, सावधान रहें 
मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 

आर्थिक स्थिति: अत्यधिक पैसा कमाने की चाह आपको कंजूस बना सकती है. जरूरत पड़ने पर भी दूसरों की मदद करना आपको अच्छा नहीं लगेगा. 

रिश्ते: परिजनों के साथ समय व्यतीत कीजिए. परिवार के सभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर के लिए किसी भी तरह के मानसिक तनाव से खुद को बाहर पाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement