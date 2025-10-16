scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 16 October 2025: खर्चों पर नियंत्रण रखें, आर्थिक स्थित में संतुलन बनाए रखें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 16 October 2025: समय धैर्य और संयम रखने का है. यदि कार्य क्षेत्र में कोई स्थिति बहुत विपरीत हो रही है. तो उसका समाधान निकाला जा सकता है. किसी भी बात पर किसी परिस्थिति से पलायन करना उस स्थिति का समाधान नहीं होता हैं. 

aries horoscope
मेष (Aries):-
Cards:-Two of Pentacles 
जीवन में उतार-चढ़ाव का क्रम लगातार बना रहा हैं. इसके बाद भी जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक हैं. यदि हम अपनी संवेदनाओं और भावनाओं को संतुलित करके चलते हैं. तो जीवन में उपलब्धियां मिलने की अनंत संभावनाएं हो सकती है. इस समय आपके लिए द्वंद की स्थिति हो सकती हैं. आपके व्यक्तिगत और व्यवसायिक पक्षों में कोई दुविधा हो सकती हैं. कार्य क्षेत्र में आपके समक्ष कोई ऐसी स्थिति आ सकती है. जिसमें आपको इस बात का निर्णय लेना पड़ सकता है कि आगे आप इस कार्य क्षेत्र में करेंगे या फिर आप इस नौकरी से इस्तीफा दे देंगे.

इसके साथ व्यक्तिगत जीवन में आपके विवाह को लेकर दुविधा हो सकती है. आप अपने मनचाहे व्यक्ति से विवाह करने की इच्छा रखते हैं. इसके विपरीत आपके परिजनों ने आपके लिए एक अच्छा जीवनसाथी देख लिया है. अब दुविधा इस बात को लेकर बन रही हैं. कि आप किसका चयन अपने जीवन साथी के रूप में करते हैं. अपने परिजनों से अपने प्रेम संबंध के बारे में बात कर उससे शादी करने की इच्छा रख सकते हैं. हालांकि अभी आपके परिजन इस रिश्ते को बिल्कुल मंजूरी नहीं देंगे.

किंतु यदि आप अपने प्रयासों को बनाए रखते हैं. तो कुछ समय पश्चात आपके आपका प्रेम संबंध को विवाह संबंध में परिवर्तित करने की स्वीकृति मिल सकती है. समय धैर्य और संयम रखने का है. यदि कार्य क्षेत्र में कोई स्थिति बहुत विपरीत हो रही है. तो उसका समाधान निकाला जा सकता है. किसी भी बात पर किसी परिस्थिति से पलायन करना उस स्थिति का समाधान नहीं होता हैं. 

स्वास्थ्य: बदलता हुआ मौसम और खानपान आपके स्वास्थ्य में परेशानियां ला सकता है. सर्दी जुकाम गले में खराश आदि समस्याएं हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति में संतुलन लाने का प्रयास कीजिए. किसी भी चीज की अति आपकी आर्थिक स्थिति को डांवाडोल कर देगी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के लिए एक लंबी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. 

