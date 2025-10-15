scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 15 October 2025: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जल्दबाजी में फैसला न लें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 15 October 2025: दिल से दिमाग से काम लेना आपको इस स्थिति में विजय दिला सकता हैं.अचानक से कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है.जिसके चलते जीवन में कुछ बदलाव नजर आएंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards :- Knight of swords

किसी व्यक्ति के बार-बार आपके कार्यों में दखल देने के कारण आपका गुस्सा उसके प्रति बढ़ता जा रहा हैं.कई बार उसको समझने के बाद भी वह अपनी आदतों में बदलाव लाने को तैयार नजर नहीं आ रहा है.इसके चलते अब आपने उसे सबक सिखाने की ठान सकते हैं.हो सकता हैं, कि  स्थिति ऐसी हो गई हो कि बिना दो-दो हाथ किया इस स्थिति से बाहर निकलना संभव नहीं है.इस समय कार्य क्षेत्र में आ रहे किसी अवसर को प्राप्त करने के लिए आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किए गए किए हुए हैं. दिल से दिमाग से काम लेना आपको इस स्थिति में विजय दिला सकता हैं.अचानक से कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है.

जिसके चलते जीवन में कुछ बदलाव नजर आएंगे.इस समय अधीरता की जगह धैर्य से निर्णय लेने की प्रयास कीजिए.जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपको लंबे समय तक अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे.क्रोध और  हठ पर काबू कीजिए.बेफिजूल में बहस करने की कोशिश करने वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें.  कार्य क्षेत्र में अपने कार्य से मतलब रखिए. ऐसे लोग जो गप्पबाजी में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं. उनके साथ अपना ज्यादा समय व्यतीत ना करें.

सम्बंधित ख़बरें

विवाद या दुश्मनी में फंस सकते हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी 
आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, खर्चों पर लगाम लगाएं 
सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें, कामयाबी मिलेगी 
छोटी-मोटी मुसीबतों में फंस सकते हैं, नई नौकरी मिल सकती है 
मानसिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में धोखा का सकते हैं 
Advertisement

स्वास्थ्य: जल्दबाजी और लापरवाही अपने कार्य को पूरा करते समय ना करें. हो सकता है कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएं.

आर्थिक स्थिति: यदि आप दिल की जगह दिमाग का इस्तेमाल अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में करते हैं. तो जल्दी आपको अपनी आर्थिक स्थिति में अच्छे बदलाव नजर आएंगे.

रिश्ते: परिजनों के साथ आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे.जो आपके घर के पुन: निर्माण में आपकी सहायता कर सकता हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement