scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 15 November 2025: धन का सदुपयोग कर सकते हैं, चोट लग सकती है

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 15 November 2025: कार्य क्षेत्र में आया कोई नया सहयोगी युवा और अनुभवहीन हो सकता हैं.आपकी कार्य कुशलता और काबिलियत को देखते हुए उसको आपके साथ रहने के निर्देश दिए जा सकते हैं.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

1.मेष (Aries):-
Cards:- Three of Pentacles 
आप उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे संस्थान से किसी ऐसे विषय का चयन करने पर विचार कर रहे है. जो जटिलता  से भरा हुआ है.तो ऐसी स्थिति में घबरा के कदम पीछे करने की जगह उस विषय से संबंधित अन्य लोगों से मिलना बेहतर रहेगा. धीरे-धीरे कार्य की जटिलताएं आपको आसानी से समझ आने लगेगी और आप कार्य को आसानी से पूरा कर पाएंगे.कार्य क्षेत्र में आया कोई नया सहयोगी युवा और अनुभवहीन हो सकता हैं.आपकी कार्य कुशलता और काबिलियत को देखते हुए उसको आपके साथ रहने के निर्देश दिए जा सकते हैं.

आप सामने वाले को कार्य करते समय उस कार्य से सम्बन्धित सभी छोटी छोटी जानकारियां देंगे.जिससे उसको समझने में मदद मिल सके.हो सकता हैं, कि जल्द ही किसी नई परियोजना में उसे आपके सहायक के रूप में शामिल कर लिया जाएं.जीवनसाथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: कार्य करते समय किसी नुकीली वस्तु से लगी हुई चोट को लेकर लापरवाह न हो जाएं.समय पर उचित उपचार करवाएं.

सम्बंधित ख़बरें

नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बड़प्पन दिखाएंगे 
रुका काम पूरा होगा, आला अधिकारियों से मिल पाएंगे 
खांसी से परेशान रह सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं 
कर्ज ले सकते हैं, खान-पान का ध्यान रखेंगे 
पैसों की लेन-देन ना करें, अहंकार से बचें 

आर्थिक स्थिति: धन कमाने के साथ-साथ धन का सदुपयोग और सही जगह पर निवेश करने की जानकारी आपको प्राप्त होना चाहिए.

रिश्ते: कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार रिश्तो में गर्माहट लगता है.यदि आप किसी से मदद की इच्छा रखते हैं.तो कई हाथ आपके सामने मदद के लिए बढ़ जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement