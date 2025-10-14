Mesh Tarot Rashifal 14 October 2025: ऑनलाइन पैसों की लेनदेन मुसीबत ला सकती है, विवाद सुलझेंगे

1.मेष (Aries):-

Cards:- Judgement

जीवन की गतिविधियों में तेजी आई नजर आ सकती है.आप पुरानी परिस्थितियों से निकलकर नए रूप में नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं. आने वाला समय पुनर्जन्म के बाद नए जन्म की तरह लग सकता है. किसी उच्च अधिकारी के समक्ष अपने कार्यों की प्रस्तुति आपको कुछ नए अवसर दिलवा सकती है. आपकी कार्य कुशलता और काबिलियत से प्रभावित होकर आपको किसी ऐसे कार्य की जिम्मेदारी सौंप जा सकती हैं .जो काफी महत्वपूर्ण और लाभदायक होगी.इस समय यदि किसी के साथ आपका कोई विवाद चल रहा हैं . उन विवादों को सुलझाने का प्रयास करें.

हो सकता हैं, कि आगे चलकर ये विवाद किसी बड़े कानूनी संघर्ष का रूप ले लें.अपने जीवन में आ रहे परिवर्तनों को समझना और उनको अपनाने के लिए आपको कुछ समय की आवश्यकता पड़ सकती है. जिसके चलते इस समय आपको ही बदलाव थोड़े कष्टकारी प्रतीत हो सकते हैं. इस समय आपकी मुलाकात मनचाहे जीवन साथी से हो सकती है.यह मुलाकात किसी ऐसी स्थिति में होगी.जिसमें आप खुद को किसी मुसीबत से बचने का प्रयास कर रहे होंगे., और सामने वाले की मदद आपको उस मुसीबत से बाहर लाने का सहयोग करेगी.

स्वास्थ्य:बार बार हाथ में होने वाला दर्द किसी बड़ी परेशानी की आशंका दे सकती हैं. इस दर्द के चलते हाथों को मोड़ने में भी तकलीफ महसूस हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ ऑनलाइन पैसों का लेनदेन आपको परेशानी में डाल सकता हैं.जिसके चलते सामने वाला बार-बार उसकी दी गई रकम वापस करने की बात कर सकता है.

रिश्ते: प्रिय का हठ और गुस्सा दोनों इस समय चरम पर हो सकते हैं. इस समय सामने वाले से किसी भी बात पर बहस ना करना आपके लिए अच्छा रहेगा.

