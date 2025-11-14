Mesh Tarot Rashifal 14 November 2025: वेतन वृद्धि हो सकती है, आभूषण गिरवी रख सकते हैं

1.मेष (Aries):-

Cards:- The Magician

लेकिन अभी इस बात को सामने वाले से छुपाने का प्रयास कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में आए हुए नए अवसर को प्राप्त करने के लिए साम,दाम ,दंड, भेद सभी नीतियों का प्रयोग कर सकते हैं.आप जानते हैं कि आ रहे अवसरों की सफलता न केवल आपको उच्च पद की प्राप्ति भी कर सकती है. साथ ही अच्छी वेतन वृद्धि की भी संभावना बढ़ जाएगी. इस अवसर का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए आप तरह की रणनीति अपनाने को तैयार हैं.

परिवार में किसी नन्हे शिशु का आगमन हो सकता है. एक लंबे समय से आप सभी परिजन इस खुशी की प्रतीक्षा करते आए हैं. इस खुशी ने आप सबको हर्षित कर दिया हैं. जीवनसाथी के साथ किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए काफी समय से कुछ प्रयास किया जा रहे हैं. इन प्रयासों में अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है.इस समय आपको आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं. आप सोच सकते है. कि यदि आप कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करते हैं.तो हो सकता है, कि आप अपने आर्थिक संकट को धीरे-धीरे कम कर पाएंगे. इस व्यवसाय के लिए लगने वाला धन को आप हो सकता स्वर्ण आभूषण गिरवी रखकर प्राप्त करें.

आर्थिक स्थिति: किसी परिचित को उधार देना आपके लिए मुसीबत बन चुका है. सामने वाला आपकी भलमनसाहत के चलते आपकी उधार की रकम लौटने में टालमटोल कर सकता हैं.

रिश्ते: नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है. सामने वाला आपके बचपन का मित्र हो सकता हैं.

स्वास्थ्य: ठंड लगने के कारण आपको सर्दी खांसी हो सकती है. इस समय बदलते मौसम से अपना बचाव काफी जरूरी है.

