scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 14 August 2025: मेष राशि वालों हो सकती है धन की प्राप्ति, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 14 August 2025: सही गलत को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी. भविष्य की योजना पर निवेश संभव है. कोई मामूली सी बात वाद विवाद में तबदील हो सकती है, ध्यान रखें. वाद विवाद की स्थिति में चुप रहने का प्रयास करें.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):- Cards:- Death

किसी बड़ी बीमारी से राहत मिल सकती हैं. जिसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त कर सकते हैं. अपना विश्वास अपने हमेशा अपने ईश्वर पर बनाए रखा है. किसी अप्रिय स्थिति या रिश्ते का खात्मा हो सकता हैं. कुछ लोगों का स्वार्थी और दोहरा रूप आपके सामने आ सकता हैं. मतलबी लोगों से दूर जाने का प्रयास कर रहे है. कार्यों में पहले से ज्यादा तेजी आती दिख रही है. नए आभूषण और कपड़ों की खरीदी के योग बन रहे है. ऐसे लोग जो आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठाते आएं है. उनका दोहरा चरित्र सामने आ सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. रुके कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. मन में किसी बात को चिंता रह सकती हैं. सही गलत को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी. भविष्य की योजना पर निवेश संभव है. कोई मामूली सी बात वाद विवाद में तबदील हो सकती है, ध्यान रखें. वाद विवाद की स्थिति में चुप रहने का प्रयास करें. जीवन में कोई परिवर्तन दस्तक दे रहा हैं. ये परिवर्तन सुखद रहेगा. किसी अप्रिय घटना की संभावना बन रही हैं. थोड़ा सावधान रहें.

Advertisement

स्वास्थ्य : मामूली सर्दी जुकाम बिगड़ कर बड़ी परेशानी बन सकता हैं. किसी बड़ी दुर्घटना में काफी चोट लगने की स्थिति निर्मित हो रही है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें.

सम्बंधित ख़बरें

लोगों के साथ अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, खानपान का खास ध्यान रखें 
पैसों की तंगी बनी हुई हो सकती है, व्यर्थ के खर्चे चिंता बढ़ा सकते हैं 
प्रिय के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, बातचीत कर समस्या का ढूँढें समाधान 
खानपन को लेकर जीवनसाथी के साथ आए दिन हो रहे झगड़े बढ़ सकते हैं, गुस्से पर काबू रखें 
अचानक से धन लाभ की स्थिति बन सकती है, मित्रों से कुछ अच्छे उपहार मिल सकते हैं 

आर्थिक स्थिति : पूर्व से चली आ रही आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही हैं. अचानक आया परिवर्तन अच्छे अवसर लेकर आ सकता हैं. जो धन प्राप्ति के लिए रास्ते बना सकते हैं.

रिश्ते : विवाह में विवाद की स्थिति गंभीर रुख ले सकती हैं. ऐसा लगेगा जैसे कि समझौते की कोई उम्मीद नहीं रह गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement