Mesh Tarot Rashifal 13 November 2025: क्रोध पर नियंत्रण रखें, गुस्से में उठाए गए कदम नुकसान देंगे

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 13 November 2025: इस समय आप किसी कोई भी अपने दिल का दर्द नहीं बता रहे हैं. और यही बात आपको अंदर ही अंदर से परेशान कर रही हैं.

मेष (Aries):-
Cards:- The Tower
आप जिससे प्रेम करते हैं. वो आपके साथ छल कर सकता हैं. सामने वाला आपके किसी करीबी मित्र से प्रेम करता हो सकता हैं. आपके मित्र के दिल की भावनाओं को जानने के लिए वो आपका अपने स्वार्थ के लिए फायदा उठा सकता हैं. इस बात के चलते आपकी भावनाएं काफी आहत हो सकती हैं. इस समय आप किसी कोई भी अपने दिल का दर्द नहीं बता रहे हैं. और यही बात आपको अंदर ही अंदर से परेशान कर रही हैं. इस समय आप इस स्थान से दूर कही अन्यत्र जाने पर विचार कर सकते हैं. ये समय आपकी आर्थिक दृष्टि से भी प्रतिकूल नहीं है.

इसलिए किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें.  यदि किसी कार्य की शुरुआत करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं.  तो उसे थोड़ा समय के लिए रोक देना बेहतर रहेगा.  इस समय कार्यों में काफी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस समय आपकी सहनशीलता की परीक्षा हो सकती है हो सकता हैं, कि कुछ स्थितियों आपके समक्ष ऐसी आ जाए. इसमें आप अपने क्रोध पर नियंत्रण न रख पाए. ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़े. और क्रोध करने से बचने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाते समय अपने सिर की सुरक्षा पर ध्यान दें.  सिर में किसी बड़ी चोट लगने की संभावना बन रही हैं. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा नहीं है.  यदि कहीं से धन लाभ हो रहा है. तो उस कार्य को इस समय जारी रखना आवश्यक है. 

रिश्ते: यदि आप किसी से प्रेम करते हैं.  तो उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने से पूर्व उसके मन की बात जानने का प्रयास अवश्य करें. 

---- समाप्त ----
