Mesh Tarot Rashifal 12 October 2025: आपकी तबियत बिगड़ सकती है, थोड़ा सचेत रहें

मेष (Aries):-

Cards:- The Moon

कुछ समय से कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी परेशानी ना करना पड़ रहा है. जिनके बारे में आपको कोई अपेक्षा नहीं थी बार-बार कार्य क्षेत्र में मिल रही असफलता आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. आपको अपने कार्य शैली में बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है. आपके किसी सहयोगी की सलाह पर जिस अवसर का आपने चयन किया हैं. वो जितना लुभावना दिख रहा हैं. उतना ही कम लाभदायक रहेगा. इस समय आप अपने आस पास नकारात्मक प्रभाव महसूस कर रहे हैं. कार्य क्षेत्र में कोई भी निर्णय आपके पक्ष में नहीं हो रहा हैं.

इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं. जो आपके कार्यों का व्यवस्थित ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं. जिससे आप कार्य में अपनी कमी की वजह जान सकते हैं. और आगे अपने प्रयासों को ओर बेहतर बना सकते हैं. जीवनसाथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास कर सकते हैं. कुछ समय पूर्व किसी व्यक्ति ने आप दोनों के जीवन को प्रभावित कर दिया था. जिसके चलते वैवाहिक संबंध टूटने की स्थिति आ गई थी.

स्वास्थ्य: कोई आपको खानपान में गलत चीज दे सकता हैं. जिसके चलते आपकी तबियत बिगड़ सकती हैं. थोड़ा सचेत रहें.

आर्थिक स्थिति: इस इस समय किसी को बड़ी धनराशि उधार ना दें. अगर कोई आप पर दबाव बनाएं. तो उसे बहाना बनाकर मना कर दीजिए.

रिश्ते: अतीत से आया कोई व्यक्ति आपके वैवाहिक संबंध को खराब कर सकता हैं . सामने वाले की बात को अपने दिल पर हावी न होने दें.

