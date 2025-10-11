Mesh Tarot Rashifal 11 October 2025: स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ेंगे

मेष (Aries):-

Cards:- The Hierophant

कार्य क्षेत्र की किसी बड़ी परियोजना का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं. इस परियोजना में कार्य करने से आपकी योग्यता और काबिलियत दोनों में बढ़ोतरी होगी. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास हैं. हालांकि अभी तक उच्च अधिकारी से आपको अनुमति प्राप्त नहीं हुई हैं. फिर भी आपको सकारात्मक जवाब की उम्मीद है. किसी बड़े बुजुर्ग या अनुभवी गुरु के साथ किसी धार्मिक कार्य को लेकर विचार विमर्श हो सकता हैं. किसी बड़े धार्मिक आयोजन को संपन्न करने की योजना पर कार्य किया जा सकता हैं. साथ ही कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो सकती हैं. जिनके साथ आपको अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिले. परिवार में कुछ ऐसे विवाद खड़े होने लगे हैं.

जिनसे कलह का वातावरण बन रहा हैं. सभी लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हैं. इस स्थिति में आप सभी को समझाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं. जल्द ही किसी ऐसे जगह भ्रमण की योजना बनाएंगे. जिससे सभी लोग साथ में कुछ समय आनंदमय बिता सकेंगे. आपकी सोच हैं, कि साथ वक्त गुजारने से सभी सोच में बदलाव आ सकता हैं. और फिर से सभी प्रेम से साथ रह सकेंगे.

स्वास्थ्य: परिवार के सबसे बड़े सदस्य की तबियत काफी खराब होने से सभी लोग चिंतित हो सकते हैं. चिकित्सक की सलाह पर उनके स्थान परिवर्तन पर विचार कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कार्य में प्राप्त लाभ से किसी नए घर को खरीदने की कोशिश कर सकते हैं. कुछ पैसा सही जगह निवेशित कर सकते हैं.

रिश्ते: जहां प्यार और सम्मान होता हैं. वहां रिश्तों में काफी मजबूती होती हैं.

---- समाप्त ----