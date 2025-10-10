scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 10 October 2025: मेष वालों को वेतन में मिलेगी वृद्धि, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 10 October 2025: किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. उसके साथ आप अपनी कार्यशैली को और निखार पाएंगे.  परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):- 
Cards:-Two of wands

जल्द ही किसी नई नौकरी की प्राप्ति की सूचना मिल सकती हैं. इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपने कही प्रयत्न किए हैं.  आपको उम्मीद थी यह नौकरी आपको जरूर मिलेगी. नौकरी के साथ अच्छा वेतन वृद्धि आपको रोमांचित कर सकती हैं. इस समय कुछ ऐसी परिस्थितियों आपके जीवन में निर्मित हो सकती है.  जो आपके लिए कुछ अलग ही अनुभव लेकर आए. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. उसके साथ आप अपनी कार्यशैली को और निखार पाएंगे.  परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है. नए प्रेम संबंध की शुरुआत भी हो सकती है.  इन सब स्थितियों में आप  निर्णय  लेते समय अपने अंतर्मन की आवाज पर ध्यान अवश्य दें. आपका अंतर्मन सीधे ईश्वर के संपर्क में रहता हैं.  अपने आसपास की वातावरण को समझने का प्रयास कर सकते हैं किसी ऐसे कार्य की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं जो आपके आसपास के वातावरण से संबंधित हो उस कार्य के चलते कुछ नए बदलाव आ सकते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: कुछ समय से आंखों में लालिमा आ रही हैं. अब इसमें खुजली भी हो सकती हैं. इस समस्या को लापरवाही में न टालें. 

सम्बंधित ख़बरें

उधार दिया पैसा डूब सकता है, आंख बंद करके लोगों पर भरोसा न करें 
आर्थिक मोर्चे पर नुकसान हो सकती है, षड़यंत्रकारियों से सावधान रहें 
ससुराल पक्ष से मदद मिलेगी, नए घर को खरीदने की योजना पूरी हो सकती है 
क्रोध और अहंकार से बचेंगे, लोगों की आर्थिक मदद कर सकते हैं 
धन का सदुपयोग करेंगे, जल्दबाजी में आपके कार्य बिगड़ सकते हैं 

आर्थिक स्थिति: इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं.  नौकरी के साथ-साथ छोटे व्यवसाय को शुरू करने की तैयारी पूरी हो सकती हैं. 

रिश्ते: अपने प्रिय के साथ किसी  दूसरे शहर में बसने का विचार कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement