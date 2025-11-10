Mesh Tarot Rashifal 10 November 2025: आपकी स्थिति में बदलाव आ सकता है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें

मेष (Aries):-

Cards:- Eight of swords

इस समय आप किसी कार्य के न होने के कारण निराश हो सकते हैं. आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है. कि आप इन परिस्थितियों से किस तरह बाहर निकलेंगे. ऐसा प्रतीत हो रहा हैं, कि जैसे आपकी आंखों पर किसी ने नकारात्मकता की पट्टी बांध दी हो. सामने आ रही कोई भी स्थिति आपको इस बात की आश्वासन नहीं दे रही है. कि शीघ्र ही आपकी स्थिति में परिवर्तन आ सकता है. यह समय प्रतिकूल है. यदि आप इसी तरह नकारात्मक विचारों में घिरे रहेंगे. आगे आने वाले किसी भी अवसर को समझ नहीं पाएंगे. अपने विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें. यह प्रयास करना अभी थोड़ा मुश्किल लग सकता हैं. किंतु इस प्रयास के करने के बाद आप अपनी स्थिति में काफी बदलाव महसूस करेंगे.

इस वक्त आपको साहसपूर्वक सत्य का मुकाबला करने के लिए एक अच्छी सलाह के आवश्यकता पड़ सकती है. अपने किसी अनुभवी मित्र या परिजन के साथ आप अपनी समस्या को साझा करके इसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. यदि आप थोड़ा सा भी साहस दिखाएंगे. तो आप अपनी समस्या से बाहर निकल जाएंगे. हालांकि समस्या इस समय इतनी बड़ी नहीं ह. जितनी कि आप महसूस कर रहे हैं.अपने अंदर यह विश्वास उत्पन्न कीजिए. कि आप इस समस्या का समाधान करने में सक्षम है.

स्वास्थ्य: कुछ समय से आंखों में लालिमा उतरने लगी है.साथ ही कई बार खुजली भी अनुभव हो सकती है.इस बात की गंभीरता को समझने का प्रयास करें और एक अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति: वक्त की प्रतिकूलता आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव ला सकती हैं.इस बात से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस व्यर्थ के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण आवश्यक है.

रिश्ते: यदि लोगों पर विश्वास करके आपको वह प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है. जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं. तो सोच समझ कर लोगों पर विश्वास कीजिए.

