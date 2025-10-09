Mesh Tarot Rashifal 9 October 2025: धैर्य और संयम से काम करें, जल्दबाजी से बड़ा नुकसान हो सकता है

मेष (Aries):-

Cards:- Seven of wands

अपने प्रिय से विवाह का निर्णय लेना आपको काफी परेशानी में डाल सकता हैं. आपके परिजनों को ये रिश्ता पसंद नहीं होने से कोई भी आपके पक्ष में नहीं हैं. इस स्थिति में आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. इस समय ना आप अपने प्रिय को छोड़ना चाहते हैं और नहीं ही अपने परिवार से दूर रह सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को सावधानी से पूरा करें. परिस्थितियां अब उस स्थिति तक जा पहुंची है. जहां पर आपकी जरा सी भी चूक आपके किए कराए पर पानी फेर सकती हैं.

यदि आपका स्वयं पर भरोसा ना रहे तो आपका कमजोर प्रतिद्वंदी भी आपको पराजित कर सकता हैं. अपनी मन: स्थिति को नियंत्रण में रखें. जब आप आंतरिक संघर्ष का सामना कर रहे हो. तो आप में भय की भावना व्याप्त हो सकती हैं. आपके परिजनों की अपेक्षाएं आपसे बहुत अधिक होने के कारण आप सभी की उम्मीद को पूरा करने का प्रयास करते आएं हैं. इस स्थिति का दवाब आपको थका सकता हैं. कभी-कभी स्थिति ऐसी भी बिगड़ सकती हैं. कि इच्छा शक्ति के अभाव में आपकी हिम्मत जवाब दे जाएं और आप अपने मानसिक संतुलन को खो दें.

स्वास्थ्य: अचानक से आप खुद मैं काफी कमजोरी महसूस कर सकते हैं. इस कारण आपका रक्तचाप गिर सकता हैं.

आर्थिक स्थिति:अपने किसी करीबी से व्यवसाय को आगे बढ़ाने की बात कर सकते हैं. इसके लिए सामने वाले को पैसा लगाना पड़ेगा.

रिश्ते: परिवार में किसी की बीमारी को लेकर चिंतित हो सकते हैं. सामने वाले से आपका लगाव किसी भी अप्रिय स्थिति को देखना नहीं चाहता हैं.

