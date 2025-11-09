Mesh Tarot Rashifal 9 November 2025: वेतन वृद्धि हो सकती है, नई संपत्ति खरीद सकते हैं

1.मेष (Aries):-

Cards:-Page of wands

इस समय आप किसी ऐसे कार्य में लगे हुए हैं.जिसमें आपको काफी परिश्रम करना पड़ रहा हैं.अभी तक इस कार्य का प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हुआ है. किसी नए कार्य को लेकर आपके विचार अभी पूर्णत: काल्पनिक है. लेकिन यदि आप इन विचारों को लेकर उस कार्य की शुरुआत करते हैं.तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी. इस बात पर विश्वास कर सकते हैं. जल्द ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में व्यस्तता काफी बढ़ रही है. हो सकता हैं, कि इस समय आपको कोई ऐसी खबर मिले.जो कि आपको बेचैन कर जाएं.

परिवार के साथ किसी नई संपत्ति को देख सकते हैं. इस संपत्ति का उपयोग आप अपने व्यावसायिक कार्य में करने की योजना बना सकते हैं.जिससे आप लाभ ले सकें.इस समय पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं.यह भी हो सकता हैं,कि आपको किसी कार्य के सिलसिले में कहीं दूर स्थान पर या विदेश जाना पड़ जाएं.

स्वास्थ्य: यदि आप अपने दिनचर्या को नियमित नहीं करते हैं.और अभी तक कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे.तो आप अपने बढ़ते हुए वजन को रोक नहीं पाएंगे.

आर्थिक स्थिति: अपने किसी निजी संपत्ति को किराए पर चढ़ाकर अच्छा खासा किराया ले सकते हैं.

रिश्ते: परिवार में किसी के विवाह की बातें चल सकती हैं. सामने वाले व्यक्ति का के लिए काफी समय से अच्छे प्रस्ताव ढूंढ जाए रहे हैं.



