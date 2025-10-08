scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 8 October 2025: चोट-दुर्घटना से सावधान रहें, अंतर्मन की बात सुनें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 8 October 2025: यदि कोई समझौता करने को कहता है तो उसको इसके लिए मना कर सकते हैं. यदि आप किसी से मदद मांगेंगे, तो निश्चय रूप से आपकी मदद करेगा. लेकिन इसके बदले आपको भी दूसरों की सहायता करना पास सकती हैं.

मेष (Aries):-
Cards:- The Hermit
इस समय अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता और विश्वास के साथ अग्रसर हों. कार्य में सफलता जरूर मिलेगी. कई बार जब जीवन में काफी अंधेरा दिखाई दे रहा हो. और कहीं भी कोई रोशनी का कतरा नजर न आ रहा हो. उस समय किसी अनुभवी व्यक्ति के अनुभव आपके लिए प्रकाश की तरह लगेंगे. इस समय यदि आपको संबंधों के मामले में कोई संशय हो. और कोई रिश्ता नैतिक मूल्यों पर खरा नहीं उतरता हैं. तो उसे त्यागने में ही भलाई होगी.

यदि कोई समझौता करने को कहता है तो उसको इसके लिए मना कर सकते हैं. यदि आप किसी से मदद मांगेंगे, तो निश्चय रूप से आपकी मदद करेगा. लेकिन इसके बदले आपको भी दूसरों की सहायता करना पास सकती हैं. इस अपने अंदर की कमियों को झांककर देखने का प्रयास करें. दूसरों की कमियां निकालना आसान हैं. लेकिन अपने अंदर ढूंढना ज्यादा मुश्किल हो सकता हैं. 

स्वास्थ्य: पैर के अंगूठे पर किसी भारी वस्तु के गिरने के कारण काफी चोट लग सकती हैं. इस कारण चलने फिरने में काफी परेशानी हो सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति:आप किसी करीबी व्यक्ति को उधार देकर परेशान हो रहे हैं. सामने वाला आपको पैसा नहीं दे रहा हैं. 

रिश्ते: जिस रिश्ते की शुरुआत झूठ से हों. उसमें कभी भी गर्माहट नहीं होती हैं. 

---- समाप्त ----
