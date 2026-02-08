scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 8 February 2026: अविश्वास की भावना में ना पड़ें, कार्यों को पूरा करेंगें

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 8 February 2026: विश्वास करना नुकसान पहुंचा सकता हैं. किसी भी विवाद न करें.शांत मन से कार्य पूरा करें.जल्दबाजी में कार्यों  को पूरा न करें. धैर्य और संयम के साथ कार्य करना चाहिए.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

1.मेष (Aries):-
Card:- Five of Swords
जीवन में गलत कार्यों से दूर रहने को प्राथमिकता दे सकते है.कार्यों को समय पर पूरा करने के पूरे प्रयास करेंगे.
कुछ लोगों की आदत सामने वाले के कार्यों में कमियां निकालने की हो सकती है. ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहें.किसी सहयोगी की मंशा आपके कार्यों में विघ्न डालने की हो सकती है.ये अनुभव कर सकते है.इस समय आगे की योजनाओं को साझा न करें.आस पास के वातावरण से अनभिज्ञ न रहें.लोगों की बातों को हमेशा अनसुना न करें.यदि कोई जरूरत से ज्यादा बातों में मिठास घोलने की कोशिश कर रहा है.तो ऐसे व्यक्ति की बातों में न आयें.

कार्य या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी बात को अजनबी व्यक्ति के साथ साझा न करें.किसी पर भी अतिविश्वास ना करें.अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें.कार्य क्षेत्र में कुछ लोग बढ़ते हुए मान सम्मान से ईर्ष्या कर सकते हैं.समय प्रतिकूल है.इस समय किसी पर भी ज्यादा विश्वास करना नुकसान पहुंचा सकता हैं. किसी भी विवाद न करें.शांत मन से कार्य पूरा करें.जल्दबाजी में कार्यों  को पूरा न करें. धैर्य और संयम के साथ कार्य करना चाहिए.

स्वास्थ्य : किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हो सकते है.एक सही चिकित्सक की तलाश कर सकते है.

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक लाभ होगा, नकारात्मक ना सोचें
उतेजित न हों, जल्दबाजी से काम बिगाड़ेंगे
करीबी लोग नाराज हो सकते हैं,धन निवेश ना करें
अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे, धन निवेश करेंगे
मुँह में छाले हो सकते है,बड़े बुजुर्ग से सलाह लेंगे

आर्थिक स्थिति: किसी को अपने नाम पर  उधार दिलवाना  मुश्किल में डाल सकता है.समय पर सामने वाला का पैसा न लौटना आपकी साख को प्रभावित करेगा.

रिश्ते : परिवार में किसी के विश्वासघात नेअन्य लोगों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा कर सकता है.जिसके चलते काफी तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement