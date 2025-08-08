Mesh Tarot Rashifal 8 August 2025: कार्य की अधिकता के चलते मानसिक तनाव हो सकता है, सेहत का ध्यान रखें

ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन निभाना मुश्किल हो सकता है, जो हमेश आपको रिश्ते में बांध कर रखना चाहे. सामने वाला आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर सकता है. विचारों में सकारात्मक बदलाव लाने से सभी समस्याओं से बाहर निकलने के रास्ते आसानी से नजर आ सकते हैं. पहले खुद को विचारों में जकड़ा हुआ पा रहे थे. कहीं से भी कोई काम बनता नजर नहीं आ रहा था. किसी नए व्यक्ति से मुलाकात अच्छे बदलाव ला सकती है. मित्रों के साथ मिलकर किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की हिम्मत करने जा रहे हैं.

पूर्व में घटित किसी दुखद घटना की यादें लगातार बनी हुई हैं. समय अनुकूल है. यदि लंबे समय से किसी से दुश्मनी की स्थिति बनी हुई हैं. तो अब उससे दोस्ती की पहल कर सकते हैं. इस समय आपको किसी फैसले को लेना पड़ सकता है. अन्यथा परिस्थितियां का फैसला आपके विरुद्ध हो सकता है. अपनी पूर्ण इच्छाशक्ति के साथ निर्णय लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें. इस समय कूटनीति से काम लेने का है. समझौतावादी स्वभाव रखें. कभी कभी परिस्थितियों से समझौता करने आगे के लिए बेहतर रहता है.

स्वास्थ्य :कार्य की अधिकता के चलते मानसिक तनाव हो सकता है. जिसके चलते दिनचर्या और खानपान की अनियमितता हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया पैसा अभी वापस मिलने की संभावना नहीं दिख रही है. नौकरी के छूटने के कारण आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ मन मुटाव बढ़ता जा रहा है. परिजनों बीच में पड़कर स्थिति को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं.

---- समाप्त ----