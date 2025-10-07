Mesh Tarot Rashifal 7 October 2025: पैसों के लेकर तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में आएगा सुधार

मेष (Aries):-

Cards:- The Empress

जल्द ही कोई शुभ घटना घटित हो सकती हैं. यदि आप काफी समय से संतान सुख की इच्छा रखे हुए हैं. तो जल्द ही ये इच्छा पूरी हो सकती हैं. नई नौकरी की प्राप्ति मनचाहे वेतन के साथ हो सकती हैं. अभी के समय आप किसी कार्य में जितना अधिक ध्यान लगाएंगे. तो वह भविष्य में अच्छा निवेश साबित होगा. इस समय परिस्थितियों आपके अनुकूल हो सकती हैं. आप देखेंगे कि आपका धीमी गति से चलते हुए कार्यों में तेजी आने लगी है. संतान की बुरी संगत को लेकर चिंतित हो सकते हैं.

परिवार की किसी बड़ी महिला द्वारा उसको समझने का प्रयास किया जा सकता है. परिवार में कुछ समय से संपत्ति को लेकर काफी विवाद हो रहा था इस विवाद को समझौते के पक्ष तक लाया जा सकता हैं. यदि किसी कारणवश किसी स्थिति के चलते आपको बात भावनात्मक या शारीरिक पीड़ा हो रही है. तो अब आप इसमें राहत महसूस कर पाएंगे. इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए विकास पथ की और अग्रसर हो. आप अपने आसपास सकारात्मक बदलाव होते हुए पा सकते हैं. इसके चलते जीवन में सभी समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाएंगे.

स्वास्थ्य: किसी तरह की शारीरिक बदलावों के चलते मन में अलग तरह की बेचैनी सी हो रही है. चिकित्सक ने सुबह के सैर की सलाह दी हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय अचानक से पैसों के लेकर परिवार में तनाव बढ़ सकता हैं.

रिश्ते: नएरिश्ते तो की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है जिससे मैं आप अपने पुराने रिश्तों को भी सुधर सकते हैं.

---- समाप्त ----