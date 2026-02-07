Mesh Tarot Rashifal 7 February 2026: सलाह देने से बचें, आर्थिक मदद कर सकते है

मेष (Aries):-

Cards:- Queen of wands

उच्च अधिकारी की बातों को नजरअंदाज न करें.परिवार में नए मेहमान के आगमन से खुशियों का माहौल बनेगा.पारिवारिक मामलों को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से विचार विमर्श कर सकते है.किसी पुराने मित्र से सलाह हो सकती है.बातचीत के दौरान वाणी पर संयम रखें.सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.किसी पुरानी गलती से सबक लेकर आगे बढ़ना सही निर्णय होगा.संतान के मनमाने व्यवहार से असहज हो सकते है.किसी भी नए व्यक्ति से मिलते समय थोड़े सजग रहें.

पहली ही मुलाकात में सामने वाले के साथ बेतकल्लुफ न हो जाएं.ईश्वर में आस्था और विश्वास बढ़ता जा रहा है.समय अनुकूल है.जिस भी कार्य को करेंगे.उसमें अच्छी सफलता मिलेगी.व्यवसाय में किसी बड़े सौदे को लेकर साझेदारी कर सकते है.किसी को बिना सलाह देने से बचें.किसी पुराने निर्णय को लेकर मन में पछतावा हो सकता है.

स्वास्थ्य: चोट से बचने के लिए सावधानी रखें.किसी दवा के दुष्प्रभाव के चलते खुजली हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद कर सकते है.

रिश्ते:- किसी से मित्रता यदि खत्म होती नज़र आ रही है.तो सामने वाले को समझने की कोशिश करें.

---- समाप्त ----