Mesh Tarot Rashifal 7 December 2025: सच का साथ दें, किसी के भी साथ विवाद न करें

मेष (Aries):-

Cards:- Eight of cups

वर्तमान स्थिति असंतुष्टि पूर्ण हो सकती हैं.पूर्व में मिली असफलता से अच्छे सबक मिल सकते हैं.स्थान परिवर्तन पर विचार कर सकते हैं.नौकरी में स्थानांतरण की बात उच्च अधिकारी से कर सकते हैं.पूर्व के अनुभव से सीखकर सतर्कता बनाए रखेंगे.अचानक से कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं.कोई बड़ी मुराद पूरी हो सकती हैं.हो सकता हैं, कि पति पत्नी के रिश्ते में कोई गर्माहट न हो.इसके चलते अलग होने का फैसला कर सकते हैं.रिश्तों में भीतर की कड़वाहट के बाद भी नई आशा के बीज बो सकते हैं.इतनी कठिनाइयों के बाद मन अध्यात्म की तरफ झुकाव महसूस कर सकता हैं.

कार्यों का पुनरावलोकन करें.अपनी मेहनत और ईमानदारी के चलते किसी नई परियोजना में कार्य करने का मौका मिल सकता हैं.सच का साथ दें.किसी के भी साथ विवाद न करें.बदले की भावना से कोई कार्य न करें.लोगों के साथ प्रेम भावना रखें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता है.अनिद्रा की स्थिति बन सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ पैसों से संबंधित लेनदेन न करें.किसी कार्य में आर्थिक लाभ मिल सकता हैं.

रिश्ते: अपने बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ अपने रिश्ते सुधार सकते हैं.



