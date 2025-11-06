scorecardresearch
 

Mesh Tarot Rashifal 6 November 2025: मेष राशि वाले गलत सहयोगियों से रहें दूर, पेट से जुड़ी हो सकती है तकलीफ

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 6 November 2025: प्रिय के साथ अपने रिश्ते को लेकर द्वंद्व की स्थिति में है. सामने वाला बार-बार आपके साथ अपशब्दों का प्रयोग करता आ रहा हैं. इस समय आप अब सामने वाले को सही जवाब देने का प्रयास करेंगे.

aries horoscope
मेष (Aries):-
Cards:- Temperance 

कुछ समय से जीवनसाथी के बुरे बर्ताव को अनदेखा करते आ रहे हैं. इस बात पर विश्वास कर सकते हैं,कि शायद यह स्थिति अस्थाई हो.  पर धीरे-धीरे महसूस हो सकता कि आपका चीजों को नजरअंदाज करना सामने वाले की हिम्मत बन सकता है. इस स्थिति में अपने लिए कोई ठोस निर्णय लेने का प्रयास करेंगे.  कई बार कार्य क्षेत्र में कार्यों को लेकर सहयोगियों के गलत कृत्यों को सुधारने का प्रयास करते आए हैं.  इस समय कोई ऐसा सहयोगी अपनी परेशानी लेकर आपके समक्ष आ सकता हैं. जिसके चलते आपको खुद आप खुद को उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं. सामने वाले की समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे. प्रिय के साथ अपने रिश्ते को लेकर द्वंद्व की स्थिति में है. सामने वाला बार-बार आपके साथ अपशब्दों का प्रयोग करता आ रहा हैं. इस समय आप अब सामने वाले को सही जवाब देने का प्रयास करेंगे. हो सकता हैं, कि ऐसी स्थिति में आपका प्रिय काफी क्रोधित हो जाएं.  लेकिन सच का साथ देते हुए आप उसके क्रोध की कोई परवाह नहीं करेंगे.  आपका गलत बात को सहन न करने का निर्णय आपको परेशानी से बाहर ला सकता है. 

स्वास्थ्य: पेट में अचानक से काफी तकलीफ हो सकती है.  जिसके चलते लगातार मरोड़ उठ सकती है. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक पहलू पर विचार कर सकते हैं.  कुछ छोटे-मोटे धन कमाने के स्रोत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. 

रिश्ते: किसी भी रिश्ते को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें.  कि सामने वाला आपका नाजायज फायदा उठाने लगे. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

