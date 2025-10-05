Mesh Tarot Rashifal 5 October 2025: धन राशि का लाभ हो सकता है, निवेश की योजना बना सकते हैं

मेष (Aries):-

Cards:- The Empress

आपके परिजन आपके अपने प्रिय से विवाह करने की बात पर राजी हो सकते हैं. ये बात आपको थोड़ा आश्चर्य में डाल सकती हैं. आप अपने प्रिय को ये खुशखबरी दे सकते हैं. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत आपके किसी करीबी द्वारा की जा सकती हैं. इस व्यवसाय के क्षेत्र में आपका अच्छा अनुभव होने से आपको वो व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं. इस समय जो भी काम आप करना चाह रहे हैं.

उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होना निश्चित है. आप तेजी से आगे बढ़कर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर अपने कार्य को असीमित सफलता तक ले जाएंगे. पहले जिन कार्यों में आप रुकावट अथवा अवरोध का सामना कर रहे थे या कुशलता पूर्वक नहीं कर पा रहे थे. पर अब आप उन बाधाओं को पार कर पाने में सक्षम होंगे या किसी नए मार्ग पर सफलतापूर्वक चल पाएंगे. नए राह पर चलना और उसे अपनाना आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगा. अभी के समय किसी कर पर आप जितना अच्छा अपना ध्यान लगाएंगे. वहां से भविष्य में उतना अच्छा निवेश मिल सकता है. संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हो सकती है. जीवन साथी के साथ मधुर रहे.

स्वास्थ्य: पैर के अंगूठे में किसी भारी चीज से लग सकती हैं. जिसके चलते पैरों में काफी दर्द हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक से अच्छी खासी धन राशि किसी के द्वारा दी गई वसीयत के रूप में मिल सकती हैं.इस पैसों को किसी अच्छी निवेश योजना में लगा सकते हैं.

रिश्ते: संतान सुख की प्राप्ति की संभावना प्रबल हैं.अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकते हैं.

---- समाप्त ----