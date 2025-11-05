Mesh Tarot Rashifal 5 November 2025: विदेश यात्रा में बाधाएं, कार्य योजना में सफलता और आर्थिक लाभ

मेष (Aries):-

Cards:- Six of wands

इस समय आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन कोई न कोई बाधा आपके विदेश जाने में अड़चन डालती आ रही हैं. हालांकि आपको पूर्ण विश्वास हैं. कि आप विदेश जरूर जाएंगे. पर इन बाधाओं के चलते हुए मन में थोड़ी दुविधा हो सकती है. कार्य क्षेत्र में इस समय जिन योजनाओं पर आप कार्य कर रहे हैं. वह अब समाप्ति की और अग्रसर हो रही हैं. जल्द ही आप उन योजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे. इस बात को लेकर आप निश्चिंत हैं. कुछ सहयोगियों का साथ आपकी योजना को इस सफलता तक लाने में काफी महत्वपूर्ण रहा है. इस बात का श्रेय आप उनकी मेहनत और लगन को दे सकते हैं. उच्च अधिकारियों के समक्ष आप उन सहयोगियों की मेहनत और कठिन परिस्थितियों में उनके आत्मविश्वास के चलते समाधान ढूंढने की काबिलियत इस बात को रख सकते हैं. और साथ ही आप इस सफलता के लिए एक अच्छा जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं. इस योजना के पूर्ण होने के पश्चात आप परिवार के साथ किसी स्थान पर जाकर कुछ समय बिताने की इच्छा रख सकते हैं. जिसको आप शीघ्र ही पूरा करने का प्यार प्रयास करेंगे.

स्वास्थ्य: कुछ भी खाने के बाद आपको पेट में जलन हो सकती है. आप यह अनुभव कर रहे हैं,कि धीरे-धीरे आपकी परेशानी पहले से अधिक बढ़ती जा रही है. इस बात के चलते अब चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आपकी जो योजना इस समय समाप्ति की तरफ बढ़ रही है. उससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है.

रिश्ते: विदेश से आपका कोई मित्र लंबे समय बाद सभी मित्रों से मिलने के लिए आ रहा है. ये सूचना सभी मित्रों को उत्साहित कर देगी.



