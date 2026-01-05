scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 5 January 2026: पैसों की तंगी हो सकती हैं, व्यर्थ के खर्चे चिंता बढ़ा सकते हैं

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 5 January 2026: मन की शांति के लिए ईश्वर के तरफ विश्वास और निष्ठा  मजबूत करे. अपने आंतरिक मन की ऊर्जा को संचित करने के प्रयास जारी हैं. बेवजह तनाव लेने से बचना चाहिए. किसी सरकारी मामले में सोच समझकर निर्णय ले. 

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- Nine of swords
यदि किसी बात को लेकर कोई करीबी व्यक्ति नाराज है. तो उससे सोच समझकर बात करें. कोई भी ऐसी बात न कहें. तो उसको स्वीकार न हो. कुछ समय से कार्य में असफल होने का डर मन में बस गया है. जल्द ही कोई बड़ी संपत्ति को खरीदने की कोशिश कर सकते है. कुछ ज्यादा भागदौड़ करना पड़ सकती है. किसी निर्णय के गलत होने के कारण धन हानि हो सकती है. आत्मविश्वास की कमी और लापरवाही के चलते लोगों से दूर हो सकते हैं. इस स्थिति में जरा सी भी गलती बड़ी परेशानी में डाल सकती है. 

अतः इस मनःस्थिति में धैर्य, संयम और सावधानी अति आवश्यक है. कि बिना संघर्ष के इस स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है. मन की शांति के लिए ईश्वर के तरफ विश्वास और निष्ठा  मजबूत करे. अपने आंतरिक मन की ऊर्जा को संचित करने के प्रयास जारी हैं. बेवजह तनाव लेने से बचना चाहिए. किसी सरकारी मामले में सोच समझकर निर्णय ले. 

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए प्रकृति से जुड़े. खानपान का परहेज रखें. 

सम्बंधित ख़बरें

समझौते करने पड़ सकते हैं, धैर्य और संयम से काम लेंगे
निवेश कर सकते हैं, गलतियां सुधारेंगे
इच्छाशक्ति पर काबू रखें, कोई बड़ा फैसला लेंगे
रिश्ते में मजबूती लाएं, मंसूबे पूरे होंगे
विवाद में नहीं पड़ेगें, सेहत का रखें ध्यान

आर्थिक स्थिति: पैसों की तंगी हो सकती है. व्यर्थ के खर्चे चिंता बढ़ा सकते हैं. 

रिश्ते: कार्य की अधिकता और जीवनसाथी की नाराजगी चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना सकती हैं. इस स्थिति को काबू में लाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement