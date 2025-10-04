Mesh Tarot Rashifal 4 October 2025: आर्थिक स्थिति अच्छी है, प्रेम संबंध में सुधार होगा

मेष (Aries):-
Cards:- Three of cups
आगे आने वाला समय समस्याओं के निवारण का हो सकता हैं. यदि कोई कार्य कुछ समय से अपूर्ण हैं, तो उसके पूरे होने की संभावना हैं. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. आपके किसी कार्य की सफलता से आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं. जिसके चलते आपके करियर एवं आर्थिक स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आ सकते हैं. आपकी सभी महत्वकांक्षाएं भी पूरी होती नज़र आएगी.
पुराने मित्रों के साथ मुलाकात का जश्न मनाएंगे. सभी लोग एक लंबे अरसे बाद आपस में मिलेंगे. अतीत में जिस व्यक्ति ने आपका साथ छोड़ दिया था. वो पुनः आपके जीवन में वापस आ सकता हैं. आप अपने खोए हुए प्रेम संबंध को पुनः प्राप्त कर सकते हैं. नौकरी में काफी समय से रुकी हुई पदोन्नति आपको मिल सकती हैं. आपके किए गए कार्य लोगों के द्वारा सराहे जा सकते है. इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती हैं. किसी गुप्त प्रसंग के बाहर आने से परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं. सावधान रहें.
स्वास्थ्य: दांत का दर्द अब लगातार बढ़ने लगा है. इस समय घरेलू उपचार भी आपको राहत नहीं दे पा रहे हैं.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अच्छी हैं. इसके बावजूद भी कभी भी आप किसी नए कार्य की जानकारी ले सकते है.
रिश्ते: जो बीत गया उसको याद करने अपना दुःख. न बढ़ाएं.