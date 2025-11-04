Mesh Tarot Rashifal 4 November 2025: पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं, मन को स्थिर रखेंगे

मेष (Aries):-

Cards:- The Hanged Man

किसी निर्णय को लेने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं.ये निर्णय आपकी आगे की जिंदगी को प्रभावित कर सकता हैं.इस वक्त लिए निर्णय को आगे बदलना संभव नहीं होगा.ये बात आप अच्छे से जानते हैं.इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं. इस समय आपको अपनी बुद्धि और मन को स्थिर कर कर सभी परिस्थितियों का अवलोकन करना चाहिए. हो सकता है कि जो समस्याएं हमें सामने से नजर आ रही हैं. सच में वह वैसी नहीं हो.

इस समय यदि आप अपनी कोई राह चुनते हैं तो इसका अर्थ यह हो सकता हैं,कि आप कोई बलिदान या समझौता करने की नीयत रख रहे हैं.यह समझौता व्यक्तिगत या व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में से किसी में भी हो सकता है.इस समय ज्यादा लोगों के साथ अपनी परेशानी को साझा न करें.लोग आपकी परेशानी को अपने मनोरंजन का साधन बना सकते हैं.

स्वास्थ्य:कुछ समय से खाना खाने के बाद कुछ बेचैनी अनुभव कर रहे हैं.इस समय घरेलू उपचार आपके किसी काम नहीं आ रहे हैं.



आर्थिक स्थिति: संतान की उच्च शिक्षा के लिए पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं.

रिश्ते: परिवार में कुछ लोगों के आने से माहौल काफी उत्साहित होता नजर आ रहा हैं.

