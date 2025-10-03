scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 3 October 2025: धनराशि दांव पर लग सकती है, कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 3 October 2025: आपको इस तैयारी के लिए खुद को नम्र और निर्मल बनाने की आवश्यकता है.इस समय अपने क्रोध और चिड़चिड़ाहट को थोड़ा दूर रखें.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

1.मेष (Aries):-
Cards:- Judgement

इस समय स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सजग रहे. यदि कोई स्वास्थ्य समस्या काफी दिनों से बनी हुई है, तो उसका उपचार जरूर करें. कुछ फैसले लेना पड़ सकते है. जो कुछ नए कार्यों को शुरू करने को लेकर हो सकते हैं. ये समय आपके लिए पुनर्जागरण का हो सकता हैं. आप अपनी पुरानी परिस्थितियों से बाहर निकलकर नए रूप में नव जीवन के लिए तैयार हो सकते हैं. आपको इस तैयारी के लिए खुद को नम्र और निर्मल बनाने की आवश्यकता है.इस समय अपने क्रोध और चिड़चिड़ाहट को थोड़ा दूर रखें.आप देखेंगे कि जीवन की गतिविधियों में स्वत: तेजी आने लगी है इस समय दूसरों की गलतियों पर उन्हें दोबारा अवसर देने से आपके मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है.इस समय आपको निर्मल रहने की आवश्यकता है.तभी आपकी जीवन में अच्छी गति आ सकेगी.इस समय आपके छोटे-मोटे विवाद बड़े और कानूनी संघर्ष का रूप धारण कर सकते हैं.तथा न्यायिक फैसला आपके विपक्ष में जा सकता हैं.इस समय संभावित परिवर्तनों से घबराकर आप शुभ अवसर को खो सकते हैं.जिससे आपको आगे चलकर परेशानियां हो सकती हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए ये समय थोड़ा सजग रहने की सलाह लेकर आ सकता हैं.

सम्बंधित ख़बरें

दिखावे के लिए खर्च न करें, कीमती उपहार मिल सकता है 
मीन राशि वालों को मिलेगा उच्च अधिकारियों का साथ, खानपान रहेगा बेहतर 
कुंभ राशि वालों के जीवन में धन की आवक रहेगी सामान्य, मान सम्मान में वृद्धि पाएंगे 
मकर राशि वालों को सकता है बड़ा लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
धनु राशि वालों की सेहत रहेगी बहुत अच्छी, वर्तमान परिस्थितियां हो सकती हैं बेहतर 

आर्थिक स्थिति: इस समय जरा से भी चूक आपकी काफी सारी धनराशि को दांव पर लगा देगी.

रिश्ते: विकट परिस्थिति में अपने रिश्तों को बनाए रखना ही परिवार को जोड़े रखता हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement