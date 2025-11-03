Mesh Tarot Rashifal 3 November 2025: धैर्य संयम के साथ काम लें, परियोजना सफल होंगी

.मेष (Aries):-

Cards:- The Emperor

इस समय आप किसी व्यक्ति को लेकर काफी गुस्सा हो सकते हैं.आपका साझेदार किसी परियोजना को पूरा करने में काफी समय लगा सकता हैं. जिसके चलते उस परियोजना की सफलता प्रभावित हो सकती हैं. इस बात का असर आपके व्यवसाय की साख पर पड़ सकता हैं. आपका सामने वाले को कुछ भी समझना व्यर्थ नजर आएगा. जिसके चलते आप गुस्सा हो सकते हैं. इस समय गुस्से से कार्य को पूरा करवाना उचित नहीं होगा. इस बात की कोशिश करें कि सामने वाला धैर्य संयम के साथ उस कार्य को पूरा करें.

अन्यथा न केवल उस कार्य की सफलता प्रभावित होगी. बल्कि उस कार्य के पूरा होने में काफी रुकावटें भी आ सकती हैं.परिवार के किसी सदस्य के गलत संगत में पड़ने के कारण सभी लोग चिंतित हो सकते हैं. वह सदस्य इस समय किसी की भी बात को समझना नहीं चाहता हैं.और नहीं वह अपना अच्छा बुरा समझ नहीं पा रहा है. उसके बचपने को समझते हुए उस उचित ढंग से समझने की आवश्यकता पड़ सकती हैं. यहां गुस्से की जगह नम्रता और संयम के साथ कार्य को करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे.

स्वास्थ्य: कुछ समय पूर्व नियमित दिनचर्या के चलते स्वास्थ्य काफी सुधरा हुआ था.लेकिन इस समय कार्य की व्यस्तता आपकी दिनचर्या को अनियमित कर रही है. इसके कारण छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: जीवन साथी से कुछ धनराशि लेकर एक छोटे से कुटीर उद्योग की शुरुआत करने का प्रयास कर सकते हैं.

रिश्ते: आपका प्रिय आपसे उम्र में काफी बड़ा हो सकता है उससे विवाह करने की बात को लेकर आपके परिजन इस समय सहमत नहीं हो रहे हैं.

---- समाप्त ----