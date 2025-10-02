scorecardresearch
 

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 2 October 2025: मेष राशि वाले पुरानी गलती न दोहराएं, धन खर्च से रहें सावधान

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 2 October 2025: सही और गलत का फैसला सही समय पर लेकर आप अपने कार्यों को बेहतर स्थिति में पहुंचा सकते हैं. ऐसा भी हो सकता हैं, कि कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने निर्मित हो जाए.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-

Cards:- The Chariot

नए विचार, नए कार्य और नया उत्साह. इन सभी आभूषणों के साथ कार्य में सफलता प्राप्त करने के प्रयास आपको काफी आगे ले जायेंगे. अपनी यात्राएं करने की शौक को व्यवसाय में बदलने की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है. बार-बार की यात्राओं से सीखे गए सबक को इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उपयोग करेंगे. जीवन में आगे बढ़ाने की सभी प्रयासों पर विचार कर रहे हैं. यदि किसी कार्य में काफी समय से रुकावट आ रही है तो अपनी कार्यशैली का पुनः अवलोकन कीजिए. हो सकता हैं, कि किसी जगह आपकी कोई चूक उसे कर को आगे बढ़ने नहीं दे रही हो. कई बार हम जीवन में स्वयं ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देते हैं. जिस कारण आगे बढ़ाने में हम कुछ अड़चनें महसूस हो रही हो. सही और गलत का फैसला सही समय पर लेकर आप अपने कार्यों को बेहतर स्थिति में पहुंचा सकते हैं. ऐसा भी हो सकता हैं, कि कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने निर्मित हो जाए. जिसमें आपके लिए फैसला लेना मुश्किल हो. ऐसे समय किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह ली जा सकती है. जो इस तरह की परिस्थितियों को समझने में सक्षम हो.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वाले न करें जल्दबाजी में कोई फैसला, सेहत रहेगी अच्छी 
कुंभ वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, सेहत को न करें नजरअंदाज 
मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव 
धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस 
वृश्चिक राशि वालों का दिन बीतेगा अच्छा, खर्चो से रहें सावधान 
Advertisement

स्वास्थ्य: यात्राओं में खान-पान के बदलाव के चलते पाचन संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं. अपने खान-पान पर नियंत्रण रखें. और साथ ही अपने दिनचर्या को नियमित करने के प्रयास आपको इन समस्याओं से दूर रख सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता के चलते आपको पुरस्कृत किया जा सकता है. किसी नए घर को खरीदने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी भी स्थिति में गलत कार्यों का साथ ना देना. आपके रिश्तों को मजबूत बनाता आया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement