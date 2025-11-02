Mesh Tarot Rashifal 2 November 2025: नए अवसर मिल सकते हैं, विवाद में ना पड़े

मेष (Aries):-

Cards:- King of wands

कार्य क्षेत्र में किसी पद के चयन में आप चुनाव लड़ सकते है. जिस कारण आपके प्रतिद्वंद्वी आपके खिलाफ कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं.जिसके परिणामस्वरूप आपके हाथ से मनचाहा पद जा सकता है. इस स्थिति से सावधान रहने की आवश्यकता है. अगर कोई आपके कार्य में विघ्न डाल रहा है.तो सामने वाले से सीधी तरह बात करना दोनों के लिए बेहतर रहेगा. बिना कारण के लोगों के साथ उलझने का प्रयास न करें. किसी भी ऐसे विवाद में ना पड़े. जिसमें सामने वाला काफी प्रभावशाली व्यक्ति हो. कुछ नए अवसर जल्द ही आपको मिल सकते हैं.

इनमें से कुछ अवसर काफी लाभदायक होंगे. यदि इस समय आप एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति के संपर्क से आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती हैं. इस समय आपको अपने द्वारा किए गए फैसलों पर दृढ़ता दिखाने का साहस रखना चाहिए. अत्यधिक सफलता की चाह में आप अथक परिश्रम कर रहे हैं. जिसके फल स्वरुप आप बीमार हो सकते हैं.इस समय परिश्रम के साथ अपने विश्राम का भी ख्याल रखिए.

स्वास्थ्य: काफी समय से आपके सिर में काफी दर्द बना हुआ है.इस दर्द को आप सामान्य समझकर नजरअंदाज करते आ रहे हैं. अचानक से इस दर्द के काफी तेज होने के कारण आप चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक जावक अच्छी बनी हुई है. कुछ नए धन कमाने साधनों पर विचार कर सकते हैं.

Advertisement

रिश्ते: जब आप आत्मविश्वास और संयम से भरपूर होते हैं. तो आपके रिश्तों में हमेशा मधुरता बनी रहती हैं.

---- समाप्त ----