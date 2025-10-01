Mesh Tarot Rashifal 1 October 2025: मेष राशि वालों का दिन बीतेगा बहुत ही अच्छा, अनजान लोगों से रहें सावधान

मेष (Aries):-

Cards:- Eight of cups

कुछ समय पहले हुई दुर्घटना के चलते अभी तक पूरी तरह से खुद को स्वस्थ नहीं पा रहे हैं. इस दुर्घटना में ज्यादा चोट आपके पैरों की तरफ लगी होगी. जिसके चलते अभी आप धीरे-धीरे कदम बढ़ाकर पुनः चलना शुरू कर रहे हैं. आप खुश हैं, धीरे-धीरे ही सही पर आप चलने लगे हैं. हो सकता हैं, कि एक वक्त ऐसा भी आया हो. जिसमें आपने खुद को कभी चलता हुआ देखने की उम्मीद ही छोड़ दी हो. अतीत की उन कड़वी यादों से अब बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं. अपने कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति पुनः दर्ज करने के लिए खुद को तैयार कर चुके हैं. आपके उच्च अधिकारी आपकी वापसी से प्रसन्न हो सकते हैं. जल्द ही आप अपने कार्य क्षेत्र में लौट जाएंगे. ऐसा आपको पूर्ण विश्वास है. जो भी कुछ जीवन में अपने सहन किया है. वह आगे के पूरे जीवन में आपके लिए एक यादगार सबक बनेगा. आगे बढ़िए और जीवन को इस उमंग और उत्साह के साथ वापस जीना शुरु कीजिए . रास्ते अपने आप बन जाएंगे.

स्वास्थ्य: किसी शादी में खानपान में कोई ऐसी चीज आ गई है. जिसके कारण आपको चेहरे पर सूजन आ सकती है.

आर्थिक स्थिति: जो कुछ भी चला गया है. उसका अफसोस ना करें. बल्कि आगे क्या प्राप्त किया जा सकता है. इस बात पर विचार करें.

रिश्ते: जीवनसाथी की गलती से किसी बड़े बुजुर्ग की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है. सामने वाले से माफी मांग कर उसका गुस्सा शांत करने का प्रयास करेंगे.

