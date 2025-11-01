Mesh Tarot Rashifal 1 November 2025: नया काम शुरू कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं

1.मेष (Aries):-

Cards:- The World

इस समय ऐसा महसूस करेंगे.जैसे पूरी दुनिया से चयन करके आपके लिये कुछ अवसर आ रहे हैं. जिनमें से एक सही अवसर का चयन कर आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी. इस समय दूर देश को घूमने की आपकी इच्छा काफी प्रबल बनी हुई हैं. आप किसी ऐसे व्यवसाय को करने पर विचार कर सकते हैं. जिसके साथ आपको भ्रमण करने का मौका भी मिल सकें. हो सकता हैं, कि लंबे समय से विदेश में बसा आपका कोई मित्र आपसे मिलने आ रहा हो. या फिर कोई अच्छा विवाह प्रस्ताव किसी ऐसे व्यक्ति का आपको मिल जाए. जो की विदेश में रहता होगा. कुछ अच्छे बदलाव आपको अपने जीवन में आते नजर आ रहे हैं.

यदि कार्यों में सफलता प्राप्त करने में कुछ चुनौती आ रही हैं. तो परेशान होने की जगह उनका सामना कीजिए. जल्दी आप समाधान को प्राप्त करेंगे. इस समय आप किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में रह सकते हैं ,या आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता हो सकती है.जो काफी अनुभवी और कर्मठ हो.उसके साथ रहकर आप अपने कार्य शैली में बदलाव कर सकते हैं.अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें यदि कोई आपको उकसाने का प्रयास कर रहा है. तभी शांत रहकर आप उसकी मंशा को व्यर्थ कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: काफी समय से कुछ ना कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आपके आसपास बनी हुई थी. इस समय इन समस्याओं से निजात मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी नए कार्य में हाथ आजमाने के लिए आपको कुछ धनराशि अपनी तरफ से लगानी पड़ सकती है.

रिश्ते: यदि रिश्तो में दो तरफा व्यवहार ना हो तो एक समय के बाद मे उबन से आने लगती है.

