आज 31 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: चहुंओर प्रभाव बढे़ेगा, उद्योग में सुधार रहेगा



मेष - अर्थलाभ का स्तर बेहतर बना रहेगा. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. प्रबंधन के प्रयास उम्मीद के अनूरूप रहेंगे. कारोबारी मामलें में अनुकूलता बनी रहेगी. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. तेजी से लक्ष्य पूरे करेंगे. बड़ा सोचेंगे. शासकीय कार्योंं को आगे बढ़ाएंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर रहेगा. सलाह परामर्श अपनाएंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. सभी विषयों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. हितकर अवसर बने रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में वांछित परिणाम बनेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में रुचि लेंगे. लेनदेन में प्रभावी होंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. करियर का ग्राफ उम्मीद से अच्छा रहेगा.

धन संपत्ति- आय वृद्धि संवार पर बनी रहेगी. विविध स्त्रोत विकसित होंगे. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. उधार मिलने में सहजता रहेगी. व्यापार में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर प्रभाव बढे़ेगा. उद्योग में सुधार रहेगा.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में सकारात्मक सोच बनाए रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. श्रेष्ठ समय बिताएंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. सुख साझा करेंगे. प्रेम प्रयास सफल होंगे. सबका सहयोग पाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. परिवार से करीबी रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में मिठास रखेंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : चेरी कलर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना व दर्शन करें. लाल फूल एवं श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. व्यवस्था संवारें.

---- समाप्त ----