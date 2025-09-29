scorecardresearch
 

आज 29 सितंबर 2025 मेष राशिफल: सोमवार के दिन मेष राशि वालों का लाभ प्रतिशत रहेगा ऊंचा, करीबी जन रहेंगे प्रसन्न

Aaj ka Mesh Rashifal 29 September 2025, Aries Horoscope Today: लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है. लंबित योजनाएं संवरेंगी. व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी.

aries horoscope
aries horoscope

मेष - भाग्य बल से महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. कामकाजी विषयों में प्रभावी प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सबका सहयोग मिलेगा. उच्च शैक्षिक गतिविधियां बढ़ेंगी. लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है. लंबित योजनाएं संवरेंगी. व्यापार में तेजी बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. सभी मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. करियर कारोबार में अनुकूलता रहेगी. आपसी विश्वास को बल मिलेगा. विविध प्रयासों में तेजी लाएंगे. व्यवस्था के प्रति समर्पण बना रहेगा. नियम निरंतरता रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा पर जोर होगा. कारोबार की स्थिति मजबूत रहेगी. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. पेशेवर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर कारोबार पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्य बनेंगे.

धन संपत्ति- कार्ययोजनाओं पर फोकस बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. विभिन्न लंबित विषयों में गति आएगी. भेंट चर्चाओं में सफल होंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. अनुकूलता बढ़त पर रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों से चर्चा संवाद बेहतर बनाएंगे. भाई बंधुओं से भेंट बढ़ाएंगे. व्यवहार में मधुरता बढ़ेगी. वार्ता के अवसर बनेंगे. घर में अनुकूलता बनी रहेगी. करीबी जन प्रसन्न रहेंगे. भावनात्मक मामलों में बेहतर रहेंगे. प्रेम में सफलता मिलेगी. दिल की बात कह पाएंगे. रिश्तों में ऊर्जा बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास से आगे बढ़ेंगे. सेहत सुधार पाएगी. मनोबल से कार्य करेंगे. सामंजस्य में वृद्धि होगी. उत्साह से भरे रहेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 3 5 8 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
