scorecardresearch
 

Feedback

आज 28 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा, पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 28 October 2025, Aries Horoscope Today: कला कौशल और प्रतिभा प्रदर्शन से बेहतर परिणाम पाएंगे. सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. करियर कारोबार में संकोच दूर होगा. पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. इच्छित कार्य साधेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष- भाग्यबल की प्रेरणा से महतत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. शासन एवं प्रबंधन के कार्य बनेंगे. लाभ का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. भेंटवार्ताएं सफल होंगी. पेशेवर मित्रता को बल मिलेगा. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार में सफलता मिलेगी. शासन प्रशासन के प्रयास बल पाएंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चहुंओर शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी. लक्ष्य पाने में सफल रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कला कौशल और प्रतिभा प्रदर्शन से बेहतर परिणाम पाएंगे. सबका सहयोग समर्थन बना रहेगा. करियर कारोबार में संकोच दूर होगा. पद प्रतिष्ठा कों बल मिलेगा. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. इच्छित कार्य साधेंगे.

धन संपत्ति- कारोबार मनोनुकूल रहेगा. श्रेष्ठ प्रदर्शन से सबको प्रभावित करेंगे. धनधान्य में बढ़ोतरी होगी. साख सम्मान बल पाएगा. संबंधों का लाभ मिलेगा. सभी के लिए सहयोग की भावना रहेगी. वरिष्ठों से सहयोग पाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आपके खर्चे बढ़ेंगे, शुभ रंग होगा लाल 
अवसरों को भुनाएंगे, सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे  
मेष: वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, इमोशनल हो कर फैसला करने से बचें 
भेंट के अवसर बनेंगे, मित्रों से भेंट होगी 
मेष: धैर्य से काम करने का दिन है, लोगों से मतभेद हो सकता है 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद में सहज रहेंगे. निजी संबंधों का लाभ उठाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों को संवारेंगे. प्रेम के प्रयास सुखद रहेंगे. मित्रों व शुभचिंतकों का भरोसा बनाए रहेंगे. रिश्ते निभाने में सफल होंगे. भेंटवार्ता के अवसर बनेंगे. प्रियजनों का विश्वास रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों की खुशी बनाए रखें. विभिन्न कार्य संवारेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. रचनात्मकता बढ़़ेगी. कार्यशैली प्रभावी होगी. मनोबल बढ़ेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. पुण्यार्जन के प्रयास बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement