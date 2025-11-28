scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 28 नवंबर 2025 मेष राशिफल: मेष वालों को बिजनेस में मिल सकते हैं नए अवसर, न करें ये एक गलती

Aaj ka Mesh Rashifal 28 November 2025, Aries Horoscope Today: मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में उन्न्नति बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली रहेगा. प्रलोभन से बचेंगे.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - करियर कारोबार में लाभ और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रहेगा. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सुखद यात्रा के संकेत रहेंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. मित्र संबंधों में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में उन्न्नति बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयासों में शुभता बढ़ेगी. संवाद संपर्क प्रभावशाली रहेगा. प्रलोभन से बचेंगे. उत्साह से काम लेंगे. पहल पराक्रम से परिणाम अर्जित करेंगे. साहस पराक्रम से परिणाम संवारेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. घर में सुख का वातावरण रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में बेहतर वातावरण बना रहेगा. आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. सत्ता व प्रबंधन में सकारात्मकता रहेगी.

धन संपत्ति-- वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी. व्यावसायिक अनुबंधों को समर्थन मिलेगा. हितलाभ पर ध्यान देंगे. उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान संवारेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वालों का प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन रहेगा, प्रयासों में तेजी से आगे बढ़ेंगे 
मेष: हर काम सावधानी से करने का दिन है, किसी को पैसा उधार ना दें 
विभिन्न स्त्रोतों से लाभ संभव है, धनधान्य के विषयों में रुचि बढ़ेगी 
भाग्य का साथ मिलेगा, शुभ रंग होगा केसरिया 
मेष राशि वाले श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी 

प्रेम मैत्री- मन के संबंधो में सहजता बनी रहेगी. भावनात्मक पक्ष मजबूत बनाए रहेंगे. करीबी परस्पर सहयोगी होंगे. खुलकर अपनी बात रखेंगे. चर्चा में उत्साह बढ़ा रहेगा. प्रियजनों में स्नेह विश्वास बढ़ेगा. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. परिचितों का समर्थन पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भेंटवार्ता में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : देवी दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार की वस्तुएं व मीठा चढ़ाएं. दान बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement