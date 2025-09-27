scorecardresearch
 

आज 27 सितंबर 2025 मेष राशिफल: शनिवार के दिन मेष राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, स्मार्ट वर्किंग अपनाएं

Aaj ka Mesh Rashifal 27 September 2025, Aries Horoscope Today: विभिन्न कार्यों में मददगार होंगे. कामकाज में लापरवाही न दिखाएं. अन्य के प्रति क्षमा भाव बनाए रखें. कार्य व्यापार सामान्य रहेगा. लेनदेन में धैर्य रखें. अतिश्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से बचें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.  

aries horoscope
मेष - सेहत की चुनौतियों को हल्के न में न लें.  नियमित जांच पड़ताल बनाए रखें.  कामकाज में,सफलता प्रतिशत साधारण रहेगा.  परिजन आत्मविश्वास बढ़ाएंगे.  विभिन्न कार्यों में मददगार होंगे.  कामकाज में लापरवाही न दिखाएं.  अन्य के प्रति क्षमा भाव बनाए रखें.  कार्य व्यापार सामान्य रहेगा.  लेनदेन में धैर्य रखें.  अतिश्रम और दबाव में कार्य करने की स्थिति से बचें.  स्वास्थ्य पर ध्यान दें.  सूझबूझ और सद्व्यवहार बनाए रखेंगे.  सामंजस्यता बढ़ाने का प्रयास रहेगा. 

नौकरी व्यवसाय- अनुबंधो में सजगता बनाए रहें.  विभिन्न मामले औसत फलदायी रहेंगे.  कार्यक्षेत्र में औरों की अपेक्षाओं से दबाव अनुभव करेंगे.  व्यवस्था के अनुरूप बने रहने का प्रयास करें.  स्मार्ट वर्किंग अपनाएं.  योजनाएं सामान्य रहेंगी. 

धन संपत्ति- आर्थिक परिस्थितियां दबाव में बनी रहेंगी.  लाभ प्रतिशत प्रभावित रहेगा.  खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.  संग्रह संरक्षण के प्रयासों पर जोर बनाए रखें.  जिम्मेदारों की सीख सलाह को अनदेखा न करें.  भेंटवार्ता में सतर्कता रखें. 

प्रेम मैत्री- संबंधियों से मदद बनी रहेगी.  परिवार का साथ साहस बनाए रखेगा.  सूझबूझ व सहकार पर जोर बनाए रहें.  समय पर भेंट के लिए जाएं.  आदर सत्कार का भाव रखें.  गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी.  समता सामंजस्यता पर जोर रखें.  करीबी सहयोगी रहेंगे.  व्यक्तिगत संपर्कों में सजग रहें. 

स्वास्थ्य मनोबल- चर्चा में सतर्क रहें.  भावनात्मक मजबूती बढ़ाएं.  वाणी व्यवहार पर बल दें.  संकेतों के प्रति सजग रहें.  बड़प्पन बढ़ाएं.  चर्चा में स्पष्ट रहें.  मनोबल से काम लें. 

शुभ अंक : 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें.  दुर्गासप्तशती का पाठ करें.  हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण रखें.  विनम्र बने रहें. 

