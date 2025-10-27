आज 27 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: अवसरों को भुनाएंगे, सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे

मेष - आर्थिक वाणिज्यिक कार्योंं में प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे. भाग्य की मदद से चहुंओर सफलता पाएंगे. कामकाज में उत्साह दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में पहल बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार में रुचि लेंगे. आस्था और आत्मविश्वास बढ़ेगा. मित्रों का समर्थन बढ़ेगा. साख सम्मान में बढ़ोत्तरी रहेगी. महत्वपूर्ण वार्ताएं सफल होंगी. वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. चहुंओर उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. साहस पराक्रम में इजाफा होगा. भाग्यबल की मदद से महत्वपूर्ण कार्योंं को गति देंगे.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी वरिष्ठों का सानिध्य रहेगा. समकक्षों से तालमेल बढ़ाएंगे. उद्योग एवं निर्माण के मामले पक्ष में रहेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- रचनात्मक प्रयासों पर फोकस होगा. अवसरों को भुनाएंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. समकक्षों का भरोसा जीतेंगे. योग्यता से राह बनाएंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. साहस दिखाएंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में खुशियां बांटेंगे. सुखद वातावरण बना रहेगा. रिश्ते मजबूत हांगे. सहज वाणी व्यवहार बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. विविध प्रयास सफल होंगे. श्रेष्ठ जनों से सुखद भेंट के अवसर बनेंगे. करीबियों का साथ बना रहेगा. सभी के प्रति स्नेह का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.. विभिन्न कार्य संवारेंगे. करीबियों की खुशी बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व संवरेगा. उत्साह बना रहेगा. बड़ा सोचेंगे.



शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : लाल गुलाबी

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मनोबल बढ़ाए रहें.

