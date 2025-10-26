scorecardresearch
 

आज 26 अक्टूबर 2025 मेष राशिफल: भेंट के अवसर बनेंगे, मित्रों से भेंट होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 26 October 2025, Aries Horoscope Today: आत्मविश्वास से सभी कार्य साधेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. परस्पर सहयोग और उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे.

मेष - भाग्य की चाल तेज बनी रहेगी. चहुंओर सफलता से उत्साह बढ़ा रहेगा. संपर्कां का लाभ उठाएंगे. आस्था एवं भक्ति बढ़ाएंगे. सगे संबंधियों से तालमेल रहेगा. जोखिमपूर्ण कार्योंं से बचेंगे. धर्म कार्योंं में रुचि लेंगे. मनोरंजक यात्रा हो सकती है. उच्च शिक्षा व समृद्धि को बल मिलेगा. संकोच दूर होगा. आत्मविश्वास से सभी कार्य साधेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. परस्पर सहयोग और उन्नति के अवसर बढत पर बेने रहेंगे. अनुभवियों से सलाह लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

नौकरी व्यवसाय- अधिकतर मामले हिततकर रहेंगे. कामकाज में समकक्षों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. विविध प्रयासों को गति देंगे. व्यापार में इच्छित परिणाम बनेंगे. प्रबंधन पर भरोसा बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- लाभ संवार पर बना रहेगा. कार्ययोजनाओं में प्रभावी रहेंगे. प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा. वित्तीय अवरोध दूर होंगे. अच्छे लाभ की संभावना बनी रहेगी. विरोधी शांत रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- स्वजनों से तालमेल बेहतर होगा. आपसी मदद बनी रहेगी. सहकार सहयोग से आगे बढ़ेंगे. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. वाणी व्यवहार में सकारात्मक रहेंगे. शुभ सूचना मिलेगी. सुखद पलों को साझा करेंगे. व्यक्तिगत संबंध बेहतर रहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन बढ़ा रहेगा. तार्किकता के साथ ईश्वरीय कृपा पर बल देंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : सौरमंडल के मुखिया और हम सबको प्राण ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----
