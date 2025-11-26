scorecardresearch
 

Feedback

आज 26 नवंबर 2025 मेष राशिफल: विभिन्न स्त्रोतों से लाभ संभव है, धनधान्य के विषयों में रुचि बढ़ेगी

Aaj ka Mesh Rashifal 26 November 2025, Aries Horoscope Today: पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य उचित दिशा में बने रहेंगे. धनसंपत्ति के कार्य संवारेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ संभव है. धनधान्य के विषयों में रुचि बढ़ेगी.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष- आर्थिक एवं प्रबंधकीय गतिविधियों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. कार्यक्षेत्र में प्रभाव और उल्लेखनीय प्रदर्शन बना रहेगा. आपसी समर्थन का भाव रखेंगे. वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा. संबंधों में सामंजस्यता बढ़ेगी. करियर व्यापार में वरिष्ठों के सहयोग पाएंगे. पेशेवरजन निसंकोच आगे बढ़ेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. पैतृक पक्ष बेहतर होगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा.

नौकरी व्यवसाय-  चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. लक्ष्यों को साधने पर जोर होगा. विभिन्न मामलों में तेजी बनाए रहेंगे. नेतृत्व को बल मिलेगा. लेनदेन में गति आएगी. वाणिज्यिक मौके भुनाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ बढ़त पाएगा. पैतृक एवं प्रशासनिक कार्य उचित दिशा में बने रहेंगे. धनसंपत्ति के कार्य संवारेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ संभव है. धनधान्य के विषयों में रुचि बढ़ेगी.

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वाले श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी 
भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जरूरी टिप- क्रोध से बचें 
तार्किक जोखिम उठाएंगे, प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर रहेगा 
आपके खर्चे बढ़ेंगे, उपाय- किसी गरीब को फल दान करें 
आस्था बनी रहेगी, यात्रा संभव है 

प्रेम मैत्री- प्रेम में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रहेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आपसी तालमेल बढ़ेगा. संबंध सुखकर रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा. सभी का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- समता और संतुलन रखेंगे. व्यवस्था पर जोर बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 8 9

शुभ रंग : अखरोट समान

Advertisement

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. पान इत्यादि चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान करें. वचन पूरा करें.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement