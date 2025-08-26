scorecardresearch
 

आज 26 अगस्त 2025 मेष राशिफल: उद्योग व्यापार में निवेश के प्रयास बढ़ेंगे, ठगों से बचकर रहें

Aaj ka Mesh Rashifal 26 August 2025, Aries Horoscope Today: व्यवस्था पर बल बना रहेगा. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखें. उद्योग व्यापार में निवेश के प्रयास बढ़ेगे. ठग से बचकर रहें.

मेष - व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखें. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएं. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएं. दैहिक संकेतों पर ध्यान दें. पेशेवर संबंधों में अनुकूलता रहेगी सहजता और सद्भाव से परिणाम पक्ष में बनाए रहेंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे. नीति नियम और बड़प्पन से काम लेंगे. खर्च एवं लेनदेन पर ध्यान देंगे. आस्था विश्वास बनाए रहेंगे. साझीदारी के प्रयास बल पाएंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सक्रियता से कार्य सधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर संवार पाएगा. मेहनत से लक्ष्य पर ध्यान देंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे. अकारण हस्तक्षेप से बचेंगे. क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी लेंगे. प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. सेवाभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- सीख सलाह पर अमल रखें. अधिकारी के आदेश की अनदेखी से बचें. व्यवस्था पर बल बना रहेगा. अनुभवियों से नजदीकी बनाकर रखें. उद्योग व्यापार में निवेश के प्रयास बढ़ेगे. ठग से बचकर रहें.

प्रेम मैत्री- बात कहने में उतावली न दिखाएं. विरोधियों की सक्रियता से मानसिक दबाव अनुभव कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषयों में दिखावे से बचेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. मित्रों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. आशंकाएं बनी रहेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक संकेतों की अवहेलना न करें. रोग दोष उभर सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील रहेंगे. मित्र व सहकर्मी सहयोगी होंगे. सहकारिता से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक  7 8 और 9

शुभ रंग : सिंदूरी

आज का उपाय : भक्ति बुद्धि और बल में अग्रज महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. जिद से बचें.

---- समाप्त ----
