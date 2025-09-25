scorecardresearch
 

आज 25 सितंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले सौदेबाजी में बेहतर होंगे, बड़प्पन बनाए रखेंगे

Aaj ka Mesh Rashifal 25 September 2025, Aries Horoscope Today: योजनाओं को पूरा करेंगे. स्थायित्व का प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. साझा कार्यों को गति रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सोच बड़ी बनाए रखेंगे.

मेष - सभी के साथ और सहयोग से कार्य व्यापार में गति लाएंगे. सहकारी गतिविधियों को बनाए रखेंगे. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. मनोरंजन में रुचि रहेगी. परिवार में अनुकूलन बना रहेगा. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. योजनाओं को पूरा करेंगे. स्थायित्व का प्रयास बढ़ाएंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. आर्थिक पक्ष को बल मिलेगा. साझा कार्यों को गति रखेंगे. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सोच बड़ी बनाए रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - औद्योगिक उपलब्धियों को बढ़ाएंगे. साझा कार्यों को मजबूती मिलेगी. नेतृत्व का भाव रहेगा. व्यावसायिक लाभ के मामले संवरेंगे. उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. भेंट च संवाद में उत्साहित रहेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय परिणामों को संवारेंगे. सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. साथियों का भरोसा जीतेंगे.

प्रेम मैत्री- संबंधों में सुधार बना रहेगा. रिश्तों में ऊर्जा बनाए रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशील रहेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. भावनाओं का सम्मान रखेंगे. सुख सौख्य रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन संवार पाएगा. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. आवश्यक विषयों में गति आएगी. सेहत अच्छी रहेगी. मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 3 7 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. सामंजस्यता व विनम्रता बढ़ाएं.

