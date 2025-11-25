आज 25 नवंबर 2025 मेष राशिफल: मेष राशि वाले श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी

मेष - प्रबंधन प्रशासन के कार्यों में इच्छित अवसर बनेंगे. कारोबारी विषयों में दूरदर्शिता से काम लेंगे. लेनदेन में तेजी आएगी. यात्रा की संभावना रहेगी. पैतृक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अनुभवियों से सलाह समर्थन पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. बड़़ों की मदद से परिणाम पाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. मीटिंग्स में प्रभावी रहेंगे. करियर व्यापार लाभ में रहेंगे. सफलता प्रतिशत उंूचा रहेगा. योजनाएं फलेंगी. गंभीर विषयों में रुचि रहेगी.

नौकरी व्यवसाय - आर्थिक कारोबार में लाभ प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. नेतृत्व को समर्थन मिलेगा. कारोबार में सक्रियता आएगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. सभी क्षेत्रों में अनुकूलन रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के साथ पद प्रभाव के बढ़ाने के अवसर बनेंगे. स्पर्धा का ध्यान रखेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. तेजविकास की राह बनेगी. अधिकारियों का समर्थन रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सामंजस्य बढ़ाएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. मन मजबूत बनाए रखेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हें. सभी के प्रति सकारात्मक रहेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. प्रेम संबंध संवरेंगे. प्रियजनों को समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़ी सोच बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी होगा. उत्साह से कार्य करेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. खानपान आकर्षक होगा.

शुभ अंक: 7 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. विनय वचन रखें.

