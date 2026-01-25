आज 25 जनवरी 2026 मेष राशिफल: परिश्रम रखेंगे, स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे

मेष - आय की तुलना में खर्च की अधिकता के संकेत बने हुए हैं. रिश्तों को मजबूती देंगे. जोखिम के कार्योंं से दूरी रखेंगे. योजनाओं को टाले जाने की आशंका है. सेवाकार्योंं में बेहतर प्रदर्शन रहेगा. समकक्षों व सहयोगियों का समर्थन पाएंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. निजी विषयों में रुचि लेंगे. जिम्मेदारों का सहयोग मिलेगा. कला कौशल से जगह बनाए रखेंगे. मितभाषी बने रहेंगे. विपक्ष के प्रति सजगता बढ़ाएंगे. परिश्रम से परिणाम पाएंगे. आवश्यक कार्योंं में स्पष्टता लाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यव्यापार में बजट की अनदेखी न करें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. निवेश संबंधी गतिविधियां रुचि दिखाएंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. परिश्रम रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. कार्य व्यापार सामान्य बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें. पेशेवरों की बात पर ध्यान दें. लेनदेन मेंं सावधानी बनाए रहें. लोभ प्रलोभन में न आएं. वित्तीय वार्ताएं सफल होंगी. उधार से बचें. विपक्षियों की हलचल बढ़ी हुई रहेगी.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक चर्चा में सहज रहें. परिवार में सभी से तालमेल बनाकर रखें. रिश्तों को निभाने के लिए क्षमता से अधिक करने का भाव रहेगा. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. अपनों का भरोसा बनाए रखें. घर परिवार में हर्ष आनंद बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- जवाबदेही से कार्य करें. सेहत पर ध्यान दें. विनम्रता बढ़ाएं. समकक्षों से तालमेल रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 7 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्यं दें. ओम् सूर्याय नमः एवं ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे मेवे एवं मिश्री बांटें. वादा निभाएं.

---- समाप्त ----