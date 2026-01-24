आज 24 जनवरी 2026 मेष राशिफल: शनिवार के दिन मेष राशि वालों को अधिकारीवर्ग करेेगा सहयोग, न करें ये एक गलती

मेष - खर्च की अधिकता बनी रह सकती है. आर्थिक दबाव में आने से बचने के लिए बजट पर नियंत्रण लाएं. विदेश से जुडे कारोबारी को गति देने की कोशिश बढ़ाए रहेंगे. रिश्तों में संपर्क बेहतर होगा. कार्यकारी मामले लंबित रहेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. लेनदेन पर ध्यान देंगे. न्यायिक विषयां में धैर्य बढ़ाएं. यात्रा की संभावना रहेगी. लक्ष्यों को साधेंगे. समन्वय का प्रयास रहेगा. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. कामकाज सामान्य रहेगा. जोखिम लेने से बचें. अहंकार में न आएं.

नौकरी व्यवसाय- करियर में लाभ पक्ष साधारण रहेगा. निवेश की अधिकता रहेगी. विदेश के कार्यां में रुचि रखेंगे. लिखापढ़ी में सजगता बढ़ाएं. बड़प्पन से काम लें. न्यायिक मामले उभरने की आशंका है.

धन संपत्ति- वित्तीय विषयों में सावधानी बरतें. भौतिक संसाधन बढ़ाएंगे. उधार के लेनदेन से बचें. नियमों का पालन बनाए रखें. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. विविध मामले पूर्ववत रहेंगे.

प्रेम मैत्री- वरिष्ठों से तालमेल बनाए रहें. चर्चा वार्ता में उतावली से बचें. अवसर का इंतजार करें. मित्रों और विश्वस्तों की अनदेखी न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. विवेक बढ़ाएं. हर्ष आनंद के पलों को साझा करेंगे. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. रिश्तों में गंभीरता रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. खानपान सामान्य रहेगा. लापरवाही से बचेंगे. विरोधी सक्रियता बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य संकेतों की अनदेखी न करें.

शुभ अंक : 6, 8 और 9

शुभ रंग : रस्ट कलर

आज का उपाय : संकटमोचक हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. निरंतरता रखें.

