scorecardresearch
 

Feedback

आज 23 सितंबर 2025 मेष राशिफल: नौकरी में बेहतर करेंगे, कारोबार मिलाजुला रहेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 23 September 2025, Aries Horoscope Today: कार्यों में रुटीन गति बनी रहेगी. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे. श्रमशील व विनम्र रहेंगे. सहज सावधानी बनाए रखें.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष - चुनौतियों का सामना करने में हिचक न दिखाएं. मेहनत लगन और सूझबूझ से उचित स्थान प्राप्त करेंगे. बाहरी लोगों पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करें. सेवा संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. विपक्षियों की सक्रियता बनी रह सकती है. तर्कशीलता एवं तथ्यात्मक व्यवहार रखें. सबसे बनाकर चलें. कार्यों में रुटीन गति बनी रहेगी. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. नीति नियमों में सजग रहेंगे. श्रमशील व विनम्र रहेंगे. सहज सावधानी बनाए रखें. अनुबंधों में लिखापढ़ी पर ध्यान दें. विवाद से बचें.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक मामले संवारें. करियर व्यापार में पेशेवरता बढाएं. उधार के लेनदेन से बचें. अनुभवियों की सीख सलाह अपनाएं. नौकरी में बेहतर करेंगे. कारोबार मिलाजुला रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों में सजगता बनाए रहें. बजट से आगे बढ़ें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. परिस्थितियां सामान्य बनी रहेंगी. अफवाहों पर भरोसा न करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें.

सम्बंधित ख़बरें

नवरात्र के पहले दिन मेष राशि वालों को वित्तीय लाभ, करें इस रंग का प्रयोग 
मेष: आपके खर्चे बढ़ेंगे, सेहत के मामले में ध्यान देना होगा 
मेष: परिवार में सुख बढ़ेगा, यात्रा से लाभ होगा 
सूर्य ग्रहण से मेष राशि वालो को होगा आर्थिक लाभ, संबंध सुधरेंगे 
मेष: योजनाएं सफल होंगी, व्यापार में लाभ होगा 

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से अपनों की खुशी बनाए रखेंगे. निजी प्रयास सामान्य रहेंगे. रिश्तों में सावधानी बरतेंगे. करीबी एवं मित्रों से सामंजस्यता रखेंगे. आपसी मदद से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रखेंगे. मन की कहने में धैर्य दिखाएं. अवसर का इंतजार करें.

स्वास्थ्य मनोबल- अपनों से भेंट संभव है. सहनशीलता रखें. दिखावे में नहीं आएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्पष्टता बढ़ाएं. मनोबल ऊंचा रखें.

शुभ अंक : 3 5 और 9

Advertisement

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : नवरात्रि के द्वितीय दिवस देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा वंदना करें. ध्यान साधना व्रत संकल्पों को बनाए रखें. प्रलोभन में न आएं. कर्मठ बने रहें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement