आज 23 नवंबर 2025 मेष राशिफल: आस्था बनी रहेगी, यात्रा संभव है



मेष - भाग्यवृद्धि के अवसर बने रहेंगे. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक लाभ बढ़ेगा. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. इच्छित कार्य बनेंगे. व्यक्तिगत मामले गति लेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. व्यापार व्यवसाय बेहतर होगा. सहयोग का भाव रखेंगे. आस्था बनी रहेगी. यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में शुभता का संचार रहेगा. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. सूझबूझ और तैयारी से योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. तार्किक जोखिम उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन संवार पर रहेगा. भेंट संवाद में सक्रियता बनी रहेगी.

धन संपत्ति- लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा पर जोर होगा. करियर व्यवसाय के मामले हितकर रहेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. धनधान्य से संबंधित विषयों में प्रभावी बने रहेंगे. सहज तेजी बनी रहेगीं.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सुख सौख्य बनाए रखने की कोशिश बढ़ाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए रहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. निजी मामलों में इच्छित सफलता मिलेगी. चर्चाएं सफल होंगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. प्रियजनों का भरोसा जीतेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. संबंधों में मिठास भरेंगे. मित्र प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उपलब्धियां बल पाएंगी. चहुंओर सुख सौख्य बढ़ेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. खानपान संवरेगा. तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 2 7 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. धर्मकार्य करें. तीर्थ जाएं.

