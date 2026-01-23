scorecardresearch
 
आज 23 जनवरी 2026 मेष राशिफल: अवसरों को भुनाएंगे,आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा

Aaj ka Mesh Rashifal 23 January 2026, Aries Horoscope Today: स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.अनुशासन से कार्य करेंगे.विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.

मेष - आर्थिक कार्योंं को गति दे पाएंगे.पेशेवर विषयों में तेजी दिखाएंगे.सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.भेंटवार्ता में सहज रहेंगे.उधार के लेनदेन से बचेंगे.चहुंओर लाभ और संवार की स्थिति रहेगी.कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे.सहकर्मियों और मित्रों का ण्8गण् साथ रहेगा.स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाएंगे.अनुशासन से कार्य करेंगे.विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.वाणिज्यिक अवसरों को भुनाएंगे.आय का प्रतिशत बढ़ा हुआ रहेगा.निसंकोच कदम आगे बढ़ाएं.कार्य व्यापार में साहस दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- औद्योगिक गतिविधियों में सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे.कार्य ऊर्जा बेहतर रहेगी.व्यापार में शुभता का संचार रहेगा.तर्कशीलता बनाए रहेंगे.अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

धन संपत्ति-  आर्थिक उपलब्धियां को बढ़ावा मिलेगा.कारोबारी उन्नति पर फोकस रखेंगे.वित्तीय हितों को साधेंगे.योजनाओं में गति आएगी.बड़े प्रयास बनाए रखेंगे.प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों को बल मिलेगा.स्वजनों संग समय बिताएंगे.मन प्रसन्न रहेगा.अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.परस्पर सहयोग समर्पण रखेंगे.रिश्ते मजबूत होंगे.मित्रों को प्रभावित करेंगे.भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे.उत्साह बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे.मेलजोल बढ़ाएंगे.संवेदनशीलता बनी रहेगी.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.संतुलन बनाए रखेंगे.सक्रियता से काम लेंगे.
शुभ अंक : 5 6 7 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.मिष्ठान्न बांटें.सहज रहें.

---- समाप्त ----
