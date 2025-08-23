scorecardresearch
 

आज 23 अगस्त 2025 मेष राशिफल: मेष वाले आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें, कार्यक्षमता में वृद्धि होगी

Aaj ka Mesh Rashifal 23 August 2025, Aries Horoscope Today: विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार सहयोगी होगा. महत्वपूर्ण मामलों में ऊर्जा उत्साह और अनुशासन बनाए रखेंगे.

मेष - मित्रजनों से बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता बनी रहेगी. आर्थिक संतुलन को बढ़ावा मिलेगा. अनुभवियों का साथ समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों की आज्ञापालन बनाए रखेंगे. शक्षण प्रशिक्षण पर जोर रहेगा. विविध विषयों को आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. परिवार सहयोगी होगा. महत्वपूर्ण मामलों में ऊर्जा उत्साह और अनुशासन बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में तेजी से आगे बढ़ेंगे. विपक्षियों पर दबाव बना रहेगा. भावनात्मक दृढ़ता का परिचय देंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों का सहयोग बना रहेगा. समकक्ष प्रसन्न बने रहेंगे. करियर कारोबार में सक्रियता बढ़ी रहेगी. विविधि उपलब्धियों पर फोकस रखेंगे. साख सम्मान और साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे. आर्थिक मजबूती बनी रहेगी. जोखिम लेने का भाव रहेगा. प्रतिस्पर्धा में रुचि बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनेंगे. करियर कारोबार में उछाल का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में सकारात्मकता को बढ़ावा देंगे. सुखद सूचनाएं साझा करेंगे. प्रेम व मैत्री संबंधों का बल मिलेगा. रिश्ते संवार पाएंगे. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. सबका साथ पाएंगे. आशंकाओं में नहीं आएंगे. विवेक विनम्रता बढ़त पर रहेंगे. निजी संबंध मधुर रहेंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जा सकते है.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व विकास बना रहेगा. कार्यशैली बेहतर होगी. निजी विषयों में रुचि रखेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. ध्यान व योग अपनाएंगे.

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुंआ

आज का उपाय : मंगलमूर्ति हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव का स्मरण रखें. तेल तिलहन का दान व प्रयोग बढ़ाएं. भेंट बढ़ाएं.

